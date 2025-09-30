ВСУ не спросят согласия Санду? Почему Украине важно решить вопрос Приднестровья

С "независимостью" сепаратистского анклава будет покончено за неделю

Пока не будет принято волевое решение о расширении власти Кишинева на Приднестровье, сепаратистский регион будет представлять угрозу стабильности как в Молдове, так и в Украине. При этом в Бухаресте тоже должны положительно отнестись к окончательному решению приднестровского вопроса.

Приднестровье — раковая опухоль на теле Молдовы.

Приднестровье дестабилизирует ситуацию на юге Украины

Молдова, Украина и Румыния — за ликвидацию сепаратистского анклава

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, почему после победы пропрезидентских сил в Молдове на парламентских выборах Россия попытается дестабилизировать ситуацию в республике.

По его мнению, пророссийские силы, основная масса которых засела в Приднестровье, потерпели поражение, поэтому будут устраивать протесты или противодействовать официальным властям другим образом.

— И это будет продолжаться, пока Украина не решит вопрос Приднестровья волевым шагом. Пока в Приднестровье есть российская армия, оно будет продолжать, потому что это как раковая опухоль, через которую россияне всегда будут дестабилизировать Молдову, — говорит политический эксперт.

По его словам, все будет зависеть исключительно от политической воли и молчаливого согласия президентки Майи Санду.

— У нас часто говорят, что Украина не может проводить операцию на территории другого государства без согласия парламента, другого государства. Разумеется, никогда такого согласия не будет, и сама Санду никогда такого разрешения не даст. Поэтому можно явочным порядком: сделали и через неделю отдали "ключи от квартиры" старым новым хозяевам, то есть администрации Молдовы, — говорит политолог.

Он предположил, что могут быть ноты протеста. Однако Украина решит вопрос своей безопасности на границе с Одесской областью.

— Где-то кто-то что-то может сказать, но на том и закончится. Потому что Румыния будет не против, чтобы это было сделано, и Украина не против того, чтобы это было сделано, чтобы этот анклав не сидел у нас под боком и всегда нам грозил. И Молдове интересно было бы, потому что правительство наконец-то получит контроль над генерирующими мощностями электричества, — говорит управляющий партнер НАГ.

Он объяснил, что все генерирующие мощности сосредоточены на Левом берегу Днестра (это Дубоссарская ГЭС и Кучурганская ДРЭС), поэтому Молдова вынуждена покупать электроэнергию у сепаратистов.

— Представьте, Украина закупает электричество у России, потому что у нас нет генерирующих мощностей. Так, примерно сейчас в Молдове происходит. Если Украина будет осуществлять (военную операцию против приднестровских сепаратистов. — Ред.), тогда теоретически можно говорить, что будет какая-то контролируемая стабильность в Молдове. Ведь пока будет Приднестровье и т.н. Гагаузская автономия, фактически навязанная Молдове в начале 1990-х, это (политическая нестабильность. — Ред.), к сожалению, будет продолжаться, — подытожил Тарас Загородний.

