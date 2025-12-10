РФ будет наступать на Одессу и Винницу? Что означает новая угроза из Приднестровья

Москва хочет оттянуть Силы обороны Украины с других направлений

Россия в срочном порядке развернула масштабную деятельность в Приднестровском регионе Молдовы, пытаясь заставить Украину перебрасывать ресурсы на новое направление обороны. Москва не только активизировала военное присутствие, но и начала в регионе производство ударных беспилотников.

На этом фоне растет риск проникновения в Украину российских диверсионно-разведывательных групп. "Телеграф" пообщался с пресс-секретарем Украинской добровольческой армии и главой Общественного совета при Одесской ОВА Сергеем Братчуком о том, насколько эти угрозы являются серьезными.

ПМР снова становится очагом напряжения

По информации Главного управления разведки, Россия срочно наращивает активность в так называемой ПМР, чтобы создать дополнительную точку напряжения и оттянуть украинские силы с других направлений.

В регионе усилены мобилизационные мероприятия, вызывают резервистов и проводят расконсервацию вооружения на складах. Параллельно там уже запущено производство различных типов БПЛА, а также развернуты учебные центры, в которых готовят операторов для использования дронов в боевых условиях.

Эти шаги непосредственно направлены на усиление российского военного присутствия в Приднестровье. Москва традиционно использует этот анклав как инструмент дестабилизации ситуации в Молдове и создания давления на украинские южные области. В связи с активизацией России растет риск проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.

Как выглядит Приднестровье на карте

Кремль заводит агентуру в Приднестровье

Реализация плана включает переброску в Приднестровье агентов российских спецслужб, на которых возложена задача усиливать внутренний кризис, проводить провокации, информационные операции и диверсионные мероприятия.

Нынешняя активность Кремля связана с подготовкой к так называемым "выборам президента ПМР" в 2026 году и новой фазой гибридной операции. После того как в 2025 году поставки газа из "Газпрома" прекратились, регион фактически был спасен благодаря решению Молдовы поставлять газ через "Молдовагаз".

Москва стремится вернуть контроль над энергетической ситуацией, снова сделав Тирасполь зависимым от российского газа. Кроме этого, Кремль пытается повысить популярность пророссийских главарей, скрыто нарастить военный контингент в регионе и создать условия, при которых собранные силы могут быть использованы для военной эскалации в нужный момент.

Бояться не стоит?

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии и глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил, что украинская сторона внимательно отслеживает ситуацию и готовится к возможным действиям врага. В комментарии "Телеграфу" он отметил:

"Для того, чтобы реагировать на все вызовы, которые потенциально могут возникать, рассматриваются разнообразные сценарии возможных действий врага, который может использовать и планировать использовать так называемое Приднестровье для соответствующих действий", – пояснил он.

Сергей Братчук / Facebook-страница

Он подчеркнул, что речь идет не о нагнетании ситуации, а о констатации готовности государства:

Украина знает о рисках, Украина знает о возможных вызовах и готова эффективно не просто реагировать, а отвечать на возможные потенциальные угрозы Сергей Братчук

Братчук также отметил, что Силы обороны полностью контролируют ситуацию:

"Не пугаться надо, а понимать, что война продолжается, ситуации могут возникать разные, но силы обороны контролируют ситуацию полностью, как на государственной границе, в частности в Одесской области, так и по другом участке границы", – подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал о легендарной спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина", в котором подробно описывается уничтожение 41 самолёта стратегической авиации РФ.