Не только Буковель: сколько стоит отдохнуть в Славском и Пилипце этой зимой

На стоимость влияет не только наличие завтраков

Стоимость зимнего отдыха в Карпатах в этом году немного кусается, особенно если речь идет об аренде жилья в Буковеле на новогодние праздники. Однако есть зимние курорты и по более доступным ценам, к примеру, Славское и Пилипцы.

"Телеграф" расскажет, сколько стоит отдых в этих населенных пунктах и какие домики дешевле.

Отдых в Славском в Карпатах

В этом населенном пункте есть много вариантов жилья от гостиницы до отдельных коттеджей. При этом на стоимость влияет и наличие завтрака, и дополнительных развлечений. К примеру, за две ночи нужно будет выложить от 9 000 до 3 000 грн. И это без дороги и дополнительных развлечений. В стоимость входит проживание двое суток, завтрак каждое утро. Из дополнительных развлечений отели предлагают канатную дорогу, которая находится примерно в 1 км от доступных номеров и ближе к более дорогим.

К тому же, некоторые дома имеют бассейн или чаны, однако купание в последних оплачивается отдельно. В аренду сдают жилье и за 2500 грн, но без завтрака, или коттедж до 4 тысяч грн. Однако в этих усадьбах нет вблизи интересных мест, только горные виды.

Отдых в Пилипце в Карпатах

В этом населённом пункте цены дешевле, чем в предыдущем. Здесь стоимость двух ночей в усадьбах от 8 тысяч до 2 тысяч грн. Однако те, которые меньше стоят, — без завтраков. К примеру, в усадьбе "Домашний уют" предлагают все комфортные условия и более-менее близкое расположение интересных мест. Так, до водопада Шипіт где-то 6 км. По дороге в дом есть центр реабилитации бурых медведей и озеро Синевир.

Из доступных развлечений кроме катания на подъемнике есть оздоровительные чаны с минеральной водой, крытый бассейн с подогревом воды, природные минеральные источники с лечебной водой.

Ранее Телеграф рассказывал, что с начала открытия сезона в Буковеле там огромные очереди на спуски и подъемники.