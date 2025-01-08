Не только Буковель. Где и по какой цене в Киеве и области можно прокатиться на лыжах, тюбах и сноубордах

Есть бесплатные и платные локации

Жителям столицы не обязательно ехать в Карпаты, чтобы насладиться зимними развлечениями. В Киеве и пригороде работают немало локаций для катания на лыжах, сноуборде и тюбинге.

Издание Visitukraine рассказывает о самых популярных местах, условиях и стоимости. Есть также бесплатные локации.

Голосеевский парк (Goloseev Ski Park)

Goloseev Ski Park

Goloseev Ski Park предлагает трассы для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки. В парке работает горнолыжная школа и детский лыжный сад. Благодаря системе искусственного заснежения катание возможно в любую погоду.

Цены:

13 подъемов: 600 грн (выходные), 500 грн (будние);

3 часа катания: 800 грн (выходные), 650 грн (будние);

2 часа катания: 550 грн (выходные), 450 грн (будние);

Один подъем: 50 грн (выходные), 40 грн (будние).

Адрес: Голосеевский проспект, 87

Тюбинг возле Дворца "Украина"

"Містечко зимових розваг" расположился возле Дворца "Украина" и предлагает катание на одной из самых высоких тюбинговых горок столицы. Семиметровый спуск доступен для детей от 6 лет.

Стоимость:

3 спуска: 75 грн

5 спусков: 100 грн

"Зимова країна" на ВДНХ

На территории комплекса функционируют две тюбинговые горки. Первая, высотой 4 метра, предназначена для детей до 120 см роста. Вторая, высотой 9 метров и протяженностью 55 метров, рассчитана на посетителей от 120 см роста. Максимальный вес катания составляет 130 кг.

Цены:

1 спуск: 90 грн

3 спуска: 180 грн

5 спусков: 280 грн

"Активна країна" в Парке Победы

На левом берегу Киева работает всесезонная тюбинговая горка длиной 100 метров. Аттракцион подходит для детей от 2,5 лет, которые могут спускаться самостоятельно или с родителями. Горка оборудована тюбами разного размера с удобными ручками.

Стоимость:

1 спуск: 35 грн

12 спусков: 350 грн

Адрес: ул. Князя Романа Мстиславовича, 22

Gvozdoff

В селе Гвоздов расположился комплекс с двумя трассами протяженностью 200 и 220 метров. Ширина трасс составляет 40 и 60 метров соответственно, с перепадом высот 35 и 40 метров. Комплекс оснащен двумя бугельными подъемниками и мультилифтом. Для любителей тюбинга обустроили отдельную трассу.

Добропарк

В 29 километрах от Киева, в селе Мотыжин, раскинулся парк развлечений с тюбинговыми горками. Катание на тюбах входит в стоимость входного билета. Парк работает ежедневно с 16:00 до 21:00.

Стоимость входа:

Взрослые: 400 грн

Дети: 300 грн

Бесплатные локации

В Парке Славы расположены разнообразные спуски, которые подойдут начинающим и опытным любителям зимних развлечений. Пейзажная аллея привлекает экстремалов крутыми склонами, однако не подходит для детей из-за высокой стремительности. На Оболонской набережной можно обнаружить умеренные склоны, идеальные для семейного отдыха.

Также ранее Телеграф рассказывал, куда можно в Украине поехать покататься на лыжах. Есть много локаций по разным областям.