Не только Буковель. Где и по какой цене в Киеве и области можно прокатиться на лыжах, тюбах и сноубордах
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Есть бесплатные и платные локации
Жителям столицы не обязательно ехать в Карпаты, чтобы насладиться зимними развлечениями. В Киеве и пригороде работают немало локаций для катания на лыжах, сноуборде и тюбинге.
Издание Visitukraine рассказывает о самых популярных местах, условиях и стоимости. Есть также бесплатные локации.
Голосеевский парк (Goloseev Ski Park)
Goloseev Ski Park предлагает трассы для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки. В парке работает горнолыжная школа и детский лыжный сад. Благодаря системе искусственного заснежения катание возможно в любую погоду.
Цены:
- 13 подъемов: 600 грн (выходные), 500 грн (будние);
- 3 часа катания: 800 грн (выходные), 650 грн (будние);
- 2 часа катания: 550 грн (выходные), 450 грн (будние);
- Один подъем: 50 грн (выходные), 40 грн (будние).
Адрес: Голосеевский проспект, 87
Тюбинг возле Дворца "Украина"
"Містечко зимових розваг" расположился возле Дворца "Украина" и предлагает катание на одной из самых высоких тюбинговых горок столицы. Семиметровый спуск доступен для детей от 6 лет.
Стоимость:
- 3 спуска: 75 грн
- 5 спусков: 100 грн
"Зимова країна" на ВДНХ
На территории комплекса функционируют две тюбинговые горки. Первая, высотой 4 метра, предназначена для детей до 120 см роста. Вторая, высотой 9 метров и протяженностью 55 метров, рассчитана на посетителей от 120 см роста. Максимальный вес катания составляет 130 кг.
Цены:
- 1 спуск: 90 грн
- 3 спуска: 180 грн
- 5 спусков: 280 грн
"Активна країна" в Парке Победы
На левом берегу Киева работает всесезонная тюбинговая горка длиной 100 метров. Аттракцион подходит для детей от 2,5 лет, которые могут спускаться самостоятельно или с родителями. Горка оборудована тюбами разного размера с удобными ручками.
Стоимость:
- 1 спуск: 35 грн
- 12 спусков: 350 грн
Адрес: ул. Князя Романа Мстиславовича, 22
Gvozdoff
В селе Гвоздов расположился комплекс с двумя трассами протяженностью 200 и 220 метров. Ширина трасс составляет 40 и 60 метров соответственно, с перепадом высот 35 и 40 метров. Комплекс оснащен двумя бугельными подъемниками и мультилифтом. Для любителей тюбинга обустроили отдельную трассу.
Добропарк
В 29 километрах от Киева, в селе Мотыжин, раскинулся парк развлечений с тюбинговыми горками. Катание на тюбах входит в стоимость входного билета. Парк работает ежедневно с 16:00 до 21:00.
Стоимость входа:
- Взрослые: 400 грн
- Дети: 300 грн
Бесплатные локации
В Парке Славы расположены разнообразные спуски, которые подойдут начинающим и опытным любителям зимних развлечений. Пейзажная аллея привлекает экстремалов крутыми склонами, однако не подходит для детей из-за высокой стремительности. На Оболонской набережной можно обнаружить умеренные склоны, идеальные для семейного отдыха.
Также ранее Телеграф рассказывал, куда можно в Украине поехать покататься на лыжах. Есть много локаций по разным областям.