На Буковель обрушилось потепление: снег тает и людей в очередях меньше (фото)

В целом на курорте наблюдается все еще большое количество людей

В Буковеле, где этой зимой отдыхают многие украинцы, наступило небольшое потепление. Плюсовая температура начала "съедать" снег и в то же время на курорте стало меньше людей.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", предоставляя соответствующие фото. На них можно увидеть, что местами снег превращается в слякоть.

При этом, в очереди на подъемник стало заметно меньше людей. В очереди на него придется постоять от 5 до 20 минут. Хотя продвигается она в среднем довольно быстро.

На курорте все еще остается большое количество людей.

Согласно прогнозу сайта Sinoptik.ua, во вторник, 7 января, в Буковеле днем и вечером температура будет держаться на уровне +6.. +7 градусов. Далее ночью она также будет подниматься до +6.

При этом, синоптики обещают дожди в ближайшую ночь и следующее утро. Однако уже к 11 января в Буковеле снова будет похолодание до -4 днем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что туристы в Буковеле жалуются на один из спусков, где невозможно устоять. Соответствующие видео стали распространяться по соцсетям. На них видно, как некоторые туристы почти сразу же падают после спуска на лыжах.