Нетешин на Хмельнитчине – уникальный город с 500-летней историей

На границе Хмельницкой и Ровенской областей над спокойными водами Горыни расположен город с многовековой историей и футуристическим назначением. Нетешин — пример того, как украинский город может сохранять связь с прошлым, одновременно становясь символом технологического прогресса.

Сегодня здесь проживает около 36 тысяч жителей, большинство из которых связано с атомной энергетикой. Но история этого поселения уходит гораздо глубже, чем эпоха ядерных технологий.

Загадочное имя: легенды и гипотезы

Название Нетешин достигает не менее XVI века, и вокруг него плетется множество легенд. Одна из них рассказывает о путешественнике, которого не порадовала болотистая, лесная местность. Другая версия связывает топоним с болотистостью: якобы поначалу было "Нетечин" — где "не течет" вода. Третья гипотеза намекает на мятежный характер местных: "не тихие", а четвертая, вероятнее всего В. И. Воспитанника, происходит от имени первого поселенца Нетиши (или Нетоши). "Чья земля?" — "Нетешин!" — так должно быть, и появилось поселение.

Свое первое письменное упоминание Нетешин получил 12 мая 1542 года в документах о разделе поместий Острожской волости между вдовой князя Константина Ивановича Острожского Беатой Костелецкой и дочкой Гальшкой. Село входило в огромные княжеские угодья и служило замковым поселением. Тогда это была кроха в Острожской волости — типичный для Украины XVI—XVII веков "городок" на пересечении торговых путей.

В советские времена Нотешин едва не переименовали в Островск, Корчагинск или даже Атомодар. Но старое название пережило все.

Века покоя и испытаний

Археологические находки свидетельствуют о том, что территория современного Нетешина была заселена еще со времен каменного века. Здесь обнаружены следы Трипольской культуры и поселений времен Киевской Руси — что вписывает город в более широкий контекст украинской урбанизации, которая насчитывает тысячелетие.

В середине XVII века в Нетешине насчитывалось 50 дворов. Поселение регулярно страдало от набегов татар и казацких походов — обычная судьба приграничных сел того времени.

В XVI-XVIII вв. село принадлежало князьям Яблоновским, развивающим здесь экономическую инфраструктуру. В 1846 году Нетишин переходит в собственность шляхетского рода Тишкевичей, а в 1856 году имение становится собственностью графини Зубовой.

В 1850-х годах Нетишинская пристань на Горыни была самой мощной на Волыни. Местные мельницы, первые упоминания о которых относятся к 1650-м годам, стали экономическим центром региона. Их строили без гвоздей, оснащали жерновыми камнями и ступами для производства круп.

Советская эпоха: рождение нового города

Настоящая трансформация Нетешина началась в советские времена, когда было принято решение о строительстве мощной атомной электростанции. 17 апреля 1975 г. официально утвердили строительство АЭС в так называемом "Нетешинском пункте". Через два года, 7 апреля 1977-го, первый десант строителей из Бурштынской ТЭЦ высадился возле старой мельницы на местности, которую называли "Плоска".

Знак Хмельницкой АЭС

Развитие было молниеносным: в 1980 году Нетешин слился с соседним селом Соловье, в 1984 получил статус города районного подчинения (под Славутским районом), а в 1993 стал городом областного значения.

Запуск первого энергоблока Хмельницкой АЭС состоялся в 1987 году, второго — в 2000-м. Станция обеспечила настоящий бум развития: появились общежития, школы, современная инфраструктура.

Нетешин сегодня

Современный Нетешин – это промышленный центр с развитой рекреационной зоной. Вокруг города раскинулись леса Полесья, течет Горынь, создавая уникальный симбиоз природы и высоких технологий.

Нетешин, панорама города

Город иллюстрирует уникальность украинских городов как центров науки и энергетики — от древних центров вроде Киева до современных атомных спутников. Подобно другим городам при АЭС, Нетешин стал домом для нескольких поколений инженеров, физиков, технологов.

Война подчеркнула стратегическую важность Нетешина как энергетического центра Украины. Но несмотря на все вызовы, город держится — как символ украинского прогресса, устойчивости и веры в будущее. От замкового села XVI века до современного центра атомной энергетики — таков путь Нетешина, города, где история встречается с технологией.

