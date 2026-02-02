"Очень плохой знак": необычное явление в Краматорске напугало людей, что это было (видео)

Начальник научно-исследовательского отдела уже объяснил поведение птиц

В Краматорске необычное явление с птицами напугало местных. Пернатые ранним утром сбились в огромную стаю и летали над городом.

Об этом сообщают местные каналы. Некоторые в комментариях писали, что такое явление — предвестники беды и якобы его видели в 1941 году.

На опубликованном видео видно, как птицы сбились в огромную стаю и кружили над одним из Краматорских районов. Зрелище напоминало кадры из фильмов ужасов или триллера. Начальник научно-исследовательского отдела РЛП "Краматорский" Константин Курячий уже объяснил поведение птиц, передает Kramatorsk Post.

Как отметил эксперт, птицы на видео – это грачи и небольшое количество галок. Для их вида характерно сбиваться в столь огромные стаи. Такими группами они ежедневно совершают перелет с места ночевки в место кормления. Если говорить именно о грачах, то в больших городах зимой кормятся они на свалках.

"Места массового кормления грачей в окрестностях Краматорска — преимущественно свалки. Раньше ими были также поля. Места ночевли — деревянные массивы и лесополосы в уютных локациях, то есть на относительной удаленности от зон активной деятельности человека", — говорит Курячий.

Он подчеркнул, что огромная стая на видео – это обычное природное явление и мистики в нем нет. Птицы просто совершали свои ежедневные перелеты, правда, довольно низко. Это связано с погодными условиями.

В комментариях под видео люди не только видели в этом полете птиц плохой знак, но и вспоминали ужастики, где случались похожие события. Однако были и те, кто рассказал, куда летают грачи каждый день в Краматорске. Люди писали:

Вообще они каждое утро летят в сторону Дружковки на свалку, а вечером назад. Это вороны, они постоянно летают туда на свалку.

И летают постоянно.

Это происходит каждый год, утром летят на свалку, а вечером возвращаются на крышу ТЭЦ.

Это "воронка проклятия"… Кто читал или смотрел "Ночной дозор", тот понял.

Перед 1941 г. такое было с воронами.

В Константиновке перед началом всего ужаса птицы летали огромными стаями. Старики говорили, что это не к добру.

