У ПВО всего несколько минут. Куда достанет новый "Искандер" с дальностью до 1000 км (карта)

Новый "Искандер" может угрожать не только Украине, но и странам Европы

Россияне могли доработать и выпустить в боевое применение ОТРК "Искандер" с дальностью 1000 километров. Это комплекс, выпускающий баллистические ракеты, которые очень тяжело сбить.

Что нужно знать:

В случае применения ОТРК на 1000 км время реакции украинской ПВО/ПРО сокращается до 2–7 минут.

Ракета маневрирует по всей траектории и пикирует почти вертикально.

По скорости она приближается к "Кинжалу"

Ракета может нести обычную или ядерную боевую часть.

О фиксации первого пуска "Искандер-М" на расстояние около 800 км пишет военный обозреватель Роман Бочкала. Он отмечает — в таком случае "окно" для реакции противовоздушной обороны уменьшается до нескольких минут.

Он пояснил, что россияне сделали из оружия тактического уровня почти стратегическое. В стандартной ракете увеличили количество топлива и мощность двигателя, чтобы она летела гораздо дальше — до 900-1000 км и более. По скорости она приближается к "Кинжалу", при этом маневрирует во время полета, а на финальном этапе она падает почти вертикально, под углом до 90 градусов, что еще больше усложняет работу ПВО.

Ракета ОТРК

Такая конфигурация существенно снижает время предупреждения: вместо 15–20 минут, как в случае МиГ-31К, окно реакции для ПВО/ОО уменьшается до 2–7 минут в зависимости от района пуска. Роман Бочкала, военный обозреватель

О намерении создать "Искандер-1000" россияне заявляли еще в феврале 2024 года. В январе 2025 года сообщали о прогрессе в построении.

Что может "Искандер-1000"

Кроме того, что эти ракеты чрезвычайно сложны в сбитии для ПВО, они также могут иметь как обычную боевую часть, так и нести ядерный заряд. Отклонение от цели, о котором говорили в России — не более 5 метров. Хуже всего то, что пуск ракеты на 1000 км нельзя отличить от пуска на 500 км, утверждают российские пропагандисты.

ОТРК "Искандер-1000"

Куда может достать "Искандер-1000"

Такая дальность может быть опасна не только для Украины, но и Европы. В случае пусков из Калининградской области она угрожает Британии, Франции, Германии, Дании и т.д. В Украине "Искандер-1000" при потенциальном пуске из Брянска может достать даже в Закарпатье.

От Брянска до Закарпатья – менее 1000 км

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия планирует до конца года поставить на дежурство "Орешник". Снова также "махали ядерной дубинкой".