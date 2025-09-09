Россия нарушила табу? Что стоит за ударом "Искандера" по Кабмину

Агрессор поставил под угрозу жизнь первых лиц государства

Ударом ракеты 9М727 "Искандер-К" по зданию Кабинета министров Украины Россия нарушила негласное правило: не бить по правительственным кварталам и т.н. "центрах принятия решения". И прилет ракеты почти по кабинету главы правительства Юлии Свириденко говорит о том, что агрессор не хочет вести мирные переговоры.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, было ли это стечением обстоятельств.

По его словам, даже самая высокотехнологичная и эшелонированная ПВО никогда не дает стопроцентной гарантии защиты. И каждое средство противовоздушной обороны имеет процент (0,1-0,2%), когда не может перехватить ту или иную цель.

— То, что была прорвана эта ПВО, нет ничего необычного. Кроме одного момента, это был правительственный квартал, это было административное здание, это был кабинет премьер-министра. Можно было бы сказать, что это совпадение, но нет. В такое совпадение я не верю, что точечно дрон [или ракета] попадет именно в кабинет премьер-министра, — подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, со стороны Российской Федерации это было нарушение негласного табу на нанесение ударов по админзданиям и официальным лицам первого ранга.

— Основных лидеров стран, руководителей стран, основной пул первого ранга официальных должностных лиц не трогают. По какой причине? Причине того, что любая война завершается переговорами и подписанием тех или иных документов, документов о капитуляции, документов о мире. Это должны делать легитимные власти, легитимные персоны, — подчеркнул обозреватель "Информсопротивления".

По его словам, они нужны, чтобы с ними вести переговоры, и чтобы они ставили свои сигнатуры там, где нужно.

— А значит, мы говорим о том, что Россия таким образом нарушила табу о ненанесении ударов и об отсутствии угрозы должностным лицам первого ранга, — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, экс-заместитель командующего авиационным объединением, генерал-лейтенант авиации в отставке Владимир Запорожский в комментарии "Телеграфу" заявил, что это была демонстрация силы. "Тут важен не сам удар, а политический удар. Показать, что мы можем вас "достать", — рассказал он.