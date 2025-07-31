Ракеты, сеющие смерть: в столице находят шрапнель после удара "Искандеров" (фото)

Это уже не первый случай — подобную шрапнель находили и в Черкассах, и в Кривом Роге.

Российская ракета из ОТРК "Искандер" уничтожила подъезд многоэтажки в Киеве. Всего в столице зафиксированы пять прямых попаданий таких ракет. После обстрела в ЖК "Республика" местные находят шрапнель — железные кубики, которые должны увеличивать количество жертв.

Россия не в первый раз использует шрапнель в ракетах. Менее недели назад подобные железные фрагменты находили после обстрела в Черкассах. Тогда в ОВА официально сообщили о применении таких поражающих элементов. Подчеркнули, что разлет таких фрагментов может быть до километра.

Фрагменты шрапнели, найденные в ЖК

Фрагменты шрапнели из ракеты

После удара в апреле по Кривому Рогу, эксперт по авиации и представитель украинской компании, работающей в сфере РЭБ Анатолий Храпчинский рассказывал, что шрапнель из баллистических ракет из Искандер-М разлетается со скоростью 2000 метров в секунду. В общей сложности речь идет о 30 тысячах обломков размером 1,5 см.

Это два гектара территории, которые накрываются смертельной шрапнелью. Пробивающие броню обломки летят с такой скоростью, что у гражданских просто нет шансов выжить.

Можно представить насколько смертоносны такие небольшие обломки, только взглянув на следы, которые они оставляют в асфальте и бетонных заборах.

Яма в асфальте после удара Искандером со шрапнелью

Следы удара ракеты по Черкассам после атаки 24 июля

Оккупанты начиняют шрапнелью не только ракеты. О дронах-шахедах с подобной "начинкой" неоднократно предупреждали эксперты.

Ранее "Телеграф" показывал, в каком состоянии после обстрела ЖК Республика. Тем временем, в Киеве продолжает расти количество жертв и пострадавших.