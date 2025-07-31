Укр

Ракеты, сеющие смерть: в столице находят шрапнель после удара "Искандеров" (фото)

Автор
Галина Михайлова
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От взрыва вылетели окна. Источник фото: Threads @kladko_kirill/@anastasiia.shv Новость обновлена 31 июля 2025, 11:56
От взрыва вылетели окна. Источник фото: Threads @kladko_kirill/@anastasiia.shv. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это уже не первый случай — подобную шрапнель находили и в Черкассах, и в Кривом Роге.

Российская ракета из ОТРК "Искандер" уничтожила подъезд многоэтажки в Киеве. Всего в столице зафиксированы пять прямых попаданий таких ракет. После обстрела в ЖК "Республика" местные находят шрапнель — железные кубики, которые должны увеличивать количество жертв.

Россия не в первый раз использует шрапнель в ракетах. Менее недели назад подобные железные фрагменты находили после обстрела в Черкассах. Тогда в ОВА официально сообщили о применении таких поражающих элементов. Подчеркнули, что разлет таких фрагментов может быть до километра.

Фрагменты шрапнели, найденные в ЖК
Фрагменты шрапнели, найденные в ЖК
Фрагменты шрапнели из ракеты
Фрагменты шрапнели из ракеты

После удара в апреле по Кривому Рогу, эксперт по авиации и представитель украинской компании, работающей в сфере РЭБ Анатолий Храпчинский рассказывал, что шрапнель из баллистических ракет из Искандер-М разлетается со скоростью 2000 метров в секунду. В общей сложности речь идет о 30 тысячах обломков размером 1,5 см.

Это два гектара территории, которые накрываются смертельной шрапнелью. Пробивающие броню обломки летят с такой скоростью, что у гражданских просто нет шансов выжить.

Можно представить насколько смертоносны такие небольшие обломки, только взглянув на следы, которые они оставляют в асфальте и бетонных заборах.

Яма в асфальте после удара Искандером со шрапнелью
Яма в асфальте после удара Искандером со шрапнелью
Следы удара ракеты по Черкассам после атаки 24 июля 2025 года
Следы удара ракеты по Черкассам после атаки 24 июля

Оккупанты начиняют шрапнелью не только ракеты. О дронах-шахедах с подобной "начинкой" неоднократно предупреждали эксперты.

Ранее "Телеграф" показывал, в каком состоянии после обстрела ЖК Республика. Тем временем, в Киеве продолжает расти количество жертв и пострадавших.

Теги:
#Киев #Ракета #ОТРК Искандер #шрапнель