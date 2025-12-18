Живёт на широкую ногу при зарплате 43 тысячи: скандальные подробности о состоянии обычного чиновника из Днепра

Семья чиновника владеет имуществом в Киеве и Днепре

Заместитель руководителя Приднепровской Госэкоинспекции Дмитрий Шибко оказался в центре громкого расследования из-за резко контрастируемого с его официальными доходами образа жизни. Речь идет об элитной недвижимости, дорогих автомобилях и расходах, которые измеряются сотнями тысяч долларов.

Что нужно знать:

Родственники владеют имуществом на миллионы долларов

Элитные квартиры в Днепре оформлены на водителя

Чиновника уже задерживали за взятку в 2019-м

По данным журналистов, часть имущества записана не непосредственно на чиновника, а на его родственников и людей из близкого окружения. Об этом в своем материале рассказывает OBOZ.UA.

В расследовании говорится, что при официальной зарплате менее 43 тыс. грн в месяц Дмитрий Шибко живет в элитном загородном комплексе и пользуется услугами личного водителя. Именно на этого водителя, как выяснили журналисты, оформлено несколько квартир в дорогом жилом комплексе в Днепре.

В частности, Владислав Бордун официально владеет двумя квартирами в дорогом ЖК "Панорама" в Днепре общей площадью более 140 квадратных метров. Издание рассказывает, что он работает личным водителем-телохранителем Дмитрия Шибко. ДБР при прослушивании зафиксировало, как Бордун рассказывал знакомому, что квартиры стоимостью около 250 тысяч долларов на него оформил его работодатель.

В телефонных справочниках номер Бордуна подписан как "Владик водитель Дмитрий Витал." и "Влад Водитель Шибко". На водителя также оформлены компании, ранее принадлежавшие супруге чиновника.

Владелец элитной недвижимости Владислав Бордун. Фото — Instagram Владислава Бордуна

Состояние семьи

Отдельное внимание привлекла недвижимость, записанная на детей чиновника. На дочь оформили квартиру площадью более 246 квадратных метров в центре Киева стоимостью около 600 тысяч долларов. Сын Роман владеет квартирой в столице и BMW 750Li, который стоил около 100 тысяч долларов.

Отец жены Шибко Юрий Денисов в свои 85 лет владеет помещением площадью 334,5 квадратных метров ориентировочной стоимостью 4 миллиона гривен. На компанию, зарегистрированную на тестя чиновника, оформлено здание площадью 962,5 квадратных метров стоимостью около 20 миллионов гривен. Ранее эта компания принадлежала супруге Дмитрия Шибко.

Также в материалах уголовного производства упоминается инцидент по ДТП. В постановлении полиции отмечено, что Шибко "не справился с управлением и уехал за пределы проезжей части", а правоохранитель зафиксировал "запах алкоголя", от прохождения теста водитель отказался. Поврежденный автомобиль принадлежал знакомой чиновника, которой впоследствии был приобретен новый Mercedes стоимостью более 100 тыс. долларов – больше, чем чиновник официально заработал за десятилетие.

Предыдущее задержание

Дмитрия Шибко уже задерживали по подозрению во взятке в 2019 году, когда он занимал должность главы областной экоинспекции. Производство тогда закрыли, а чиновник сохранил свой пост. Недавно у его подчиненной при обыске нашли 800 тысяч долларов и 210 тысяч евро наличными.

По версии правоохранителей, в экоинспекции действовала схема: чиновники сами писали жалобы на предприятия, проводили проверки и предлагали либо заключить договор со связанной компанией, либо платить штраф. "В материалах дела №757/55802/25-к содержится информация о возможных нарушениях", – отмечают в ДБР.

Сколько на самом деле состояния у семьи и окружения заместителя начальника экоинспекции – неизвестно. Правоохранители продолжают расследование.

