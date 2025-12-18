Живёт на широкую ногу при зарплате 43 тысячи: скандальные подробности о состоянии обычного чиновника из Днепра
Семья чиновника владеет имуществом в Киеве и Днепре
Заместитель руководителя Приднепровской Госэкоинспекции Дмитрий Шибко оказался в центре громкого расследования из-за резко контрастируемого с его официальными доходами образа жизни. Речь идет об элитной недвижимости, дорогих автомобилях и расходах, которые измеряются сотнями тысяч долларов.
Что нужно знать:
- Родственники владеют имуществом на миллионы долларов
- Элитные квартиры в Днепре оформлены на водителя
- Чиновника уже задерживали за взятку в 2019-м
По данным журналистов, часть имущества записана не непосредственно на чиновника, а на его родственников и людей из близкого окружения. Об этом в своем материале рассказывает OBOZ.UA.
В расследовании говорится, что при официальной зарплате менее 43 тыс. грн в месяц Дмитрий Шибко живет в элитном загородном комплексе и пользуется услугами личного водителя. Именно на этого водителя, как выяснили журналисты, оформлено несколько квартир в дорогом жилом комплексе в Днепре.
В частности, Владислав Бордун официально владеет двумя квартирами в дорогом ЖК "Панорама" в Днепре общей площадью более 140 квадратных метров. Издание рассказывает, что он работает личным водителем-телохранителем Дмитрия Шибко. ДБР при прослушивании зафиксировало, как Бордун рассказывал знакомому, что квартиры стоимостью около 250 тысяч долларов на него оформил его работодатель.
В телефонных справочниках номер Бордуна подписан как "Владик водитель Дмитрий Витал." и "Влад Водитель Шибко". На водителя также оформлены компании, ранее принадлежавшие супруге чиновника.
Состояние семьи
Отдельное внимание привлекла недвижимость, записанная на детей чиновника. На дочь оформили квартиру площадью более 246 квадратных метров в центре Киева стоимостью около 600 тысяч долларов. Сын Роман владеет квартирой в столице и BMW 750Li, который стоил около 100 тысяч долларов.
Отец жены Шибко Юрий Денисов в свои 85 лет владеет помещением площадью 334,5 квадратных метров ориентировочной стоимостью 4 миллиона гривен. На компанию, зарегистрированную на тестя чиновника, оформлено здание площадью 962,5 квадратных метров стоимостью около 20 миллионов гривен. Ранее эта компания принадлежала супруге Дмитрия Шибко.
Также в материалах уголовного производства упоминается инцидент по ДТП. В постановлении полиции отмечено, что Шибко "не справился с управлением и уехал за пределы проезжей части", а правоохранитель зафиксировал "запах алкоголя", от прохождения теста водитель отказался. Поврежденный автомобиль принадлежал знакомой чиновника, которой впоследствии был приобретен новый Mercedes стоимостью более 100 тыс. долларов – больше, чем чиновник официально заработал за десятилетие.
Предыдущее задержание
Дмитрия Шибко уже задерживали по подозрению во взятке в 2019 году, когда он занимал должность главы областной экоинспекции. Производство тогда закрыли, а чиновник сохранил свой пост. Недавно у его подчиненной при обыске нашли 800 тысяч долларов и 210 тысяч евро наличными.
По версии правоохранителей, в экоинспекции действовала схема: чиновники сами писали жалобы на предприятия, проводили проверки и предлагали либо заключить договор со связанной компанией, либо платить штраф. "В материалах дела №757/55802/25-к содержится информация о возможных нарушениях", – отмечают в ДБР.
Сколько на самом деле состояния у семьи и окружения заместителя начальника экоинспекции – неизвестно. Правоохранители продолжают расследование.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что судья Верховного суда не имеет квартиры, а у мамы — и жилье, и элитные автомобили. В декабре 2025 года он возглавил Кассационный административный суд.