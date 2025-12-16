"Это просто преступление": нардепка осудила повышение зарплат депутатов во время войны

Деньги нашли, но не для армии

Пока на фронте не хватает людей и денег, в парламенте решили повысить зарплату депутатам. В то же время в бюджете не заложили увеличение выплат военным. Такое решение вызвало резкую критику даже среди народных избранников.

Что нужно знать:

Бюджет-2026 не предполагает повышения военным

Депутаты получат 200 тысяч гривен ежемесячно

Зинкевич назвала такое решение преступлением

В частности, командира медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич считает это преступлением и отказалась голосовать за документ. Об этом депутат ВР от партии "Европейская солидарность" рассказала в интервью "Телеграфу". Подробнее читайте в материале: "Я поддерживаю ТЦК" — нардеп Зинкевич о мобилизации женщин и о том, где взять деньги на повышение зарплат военных".

Зинкевич обратила внимание, что речь идет о выплатах на уровне около 200 тысяч гривен в месяц для народного депутата. Она объяснила, что не видит никаких аргументов, которые могли бы оправдать такое решение перед избирателями.

Нынешнего уровня зарплат депутатам вполне достаточно, чтобы жить. А увеличивать себе выплаты в разы во время войны — это, по моему мнению, просто преступление, подчеркнула она.

Депутат также напомнила, что фракция "Европейской солидарности" призвала президента ветировать бюджет-2026 и вернуть документ на доработку. Она подчеркнула, что первоочередной задачей государства должно быть обеспечение потребностей армии, в том числе повышение зарплат военным.

Яна Зинкевич, фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде

По словам Зинкевич, если вопрос финансирования защитников так и не будет решен, документ в нынешнем виде, по ее мнению, не может считаться приемлемым. Она подчеркнула, что стране важно сохранять фокус на выживании и обороне, а не увеличении расходов на содержание власти.

