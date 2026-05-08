Иран захватил танкер со своей же нефтью, а Трамп высказался о взаимных ударах. 70-й день конфликта на Ближнем Востоке

Хроника ключевых событий и новых заявлений вокруг напряжённой ситуации в регионе

На Ближнем Востоке уже на протяжении 70 идет тянется конфликт. Между Тегераном и Штатами наблюдается обострение ситуации — в том числе и новые обстрелы.

"Телеграф" в этом материале рассказывает о последних событиях, которые происходят в ходе новой войны.

8 мая, пятница

16:00 Иран заявил о захвате танкера в Оманском заливе, который, судя по всему, является подсанкционным судном, перевозившим его же нефть, пишет Bloomberg. Государственное информационное агентство IRNA заявило, что танкер перевозил иранскую нефть, но пытался использовать нестабильную ситуацию в регионе в собственных целях.

13:00 Обострение между США и Ираном снова "подняло" цены на нефть. Возобновление боевых действий между США и Ираном разрушило ожидания открытия Ормузского пролива, важного маршрута транзита нефти и газа. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 67 центов, или 0,67%, до 100,73 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 45 центов, или 0,47%, до 95,26 доллара за баррель. На открытии рынка бенчмарки выросли более чем на 3%. Об этом сообщает Reuters.

6:05 Трамп прокомментировал взаимные удары США и Ирана в Ормузском проливе в ночь на 8 мая. Он заявил, что перемирие продолжается, а атаки по иранским портам были "просто легким ударом", написал он в Truth Social.

"Нормальная страна позволила бы этим эсминцам (эсминцам США, прошедшим через пролив, несмотря на иранский обстрел, — ред.) пройти, но Иран — не нормальная страна. Ими руководят лунатики, и если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали, без сомнения. Но у них никогда не будет такой возможности, и так же, как мы сбили их сегодня, мы будем сбивать их гораздо сильнее и намного жестче в будущем, если они не подпишут соглашение быстро", – написал Трамп.

