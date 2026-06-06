Думали, это непристойность? Что на самом деле означает колоритное украинское слово "фигля"

Значение оказалось простым

Некоторые украинские слова, почти исчезнувшие из повседневного языка, внезапно снова начинают вызывать интерес и вопросы в соцсетях. Одно из таких — "фигля".

Объяснение этого слова появилось в коротком видео украинского TikTok-блогера Андрея Шимановского, популяризирующего литературный украинский язык.

В ролике представительница украинского стендапа Лера Мандзюк объясняет, что "фигля" связана с шутками и юмором. По ее словам, это слово может означать что-то вроде "приколы" или "шутки", а глагол "фиглировать" — это просто шутить или вести себя игриво.

Также в разговоре упоминаются схожие изречения, которые часто использовались в народном языке: "фигли-мигли" — как описание любовных похождений или легкомысленного поведения.

"Телеграф" обратился к Русино-украинскому словарю, чтобы уточнить значение этого слова и родственных форм. В нем "фигля" трактуется как шутка, "фиглировать" — шутить, "фигляр" — шутник, а "фиглярка" — шутница.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что означает диалектное украинское слово "фатюв".