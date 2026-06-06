Укр

Думали, это непристойность? Что на самом деле означает колоритное украинское слово "фигля"

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинский язык полон интересных слов
Украинский язык полон интересных слов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Значение оказалось простым

Некоторые украинские слова, почти исчезнувшие из повседневного языка, внезапно снова начинают вызывать интерес и вопросы в соцсетях. Одно из таких — "фигля".

Объяснение этого слова появилось в коротком видео украинского TikTok-блогера Андрея Шимановского, популяризирующего литературный украинский язык.

В ролике представительница украинского стендапа Лера Мандзюк объясняет, что "фигля" связана с шутками и юмором. По ее словам, это слово может означать что-то вроде "приколы" или "шутки", а глагол "фиглировать" — это просто шутить или вести себя игриво.

Также в разговоре упоминаются схожие изречения, которые часто использовались в народном языке: "фигли-мигли" — как описание любовных похождений или легкомысленного поведения.

"Телеграф" обратился к Русино-украинскому словарю, чтобы уточнить значение этого слова и родственных форм. В нем "фигля" трактуется как шутка, "фиглировать" — шутить, "фигляр" — шутник, а "фиглярка" — шутница.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что означает диалектное украинское слово "фатюв".

Теги:
#Украинский язык #Слово #Диалект