Сколько рысей осталось в Украине: ученый назвал цифры и объяснил, почему они неточные

Это — самая большая кошка Европы

По расчетам зоологов, сейчас на территории Украины проживает около 500 рысей. Однако методология учета несовершенна, поэтому их может быть вдвое меньше.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, 500 особей, это общее количество, включающее в себя две популяции рысей — полесскую и карпатскую.

Факты о рыси. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

"На Полесье особей 100-150, и вторая часть — это Карпаты, больше. Но по следам может быть 500 особей статистика, а если исследовать — может их не 500, а 250. Потому что один самец рыси может наследить в нескольких хозяйствах и в нескольких странах, и все посчитают отдельно", — пояснил он.

Рысь. Фото: magnific

Почему подсчет по следам неточный

Следы рыси. Фото: uoor.com.ua

Учет рысей по следам – это классический метод, но из-за активной миграции хищников (особенно самцов) их легко сосчитать дважды. По данным зоологов из WWF-Украина, из-за сложной трансграничной миграции (переходы между Украиной, Польшей и Словакией), классический подсчет егерями по следам часто приводит к завышению статистики.

Как писал "Телеграф", Игорь Дикий развенчал миф, что рыси якобы уничтожают популяцию косуль. На самом деле ежедневная еда хищника совсем другая.