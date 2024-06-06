На одно русское слово "открыть" в украинском языке есть по меньшей мере семь вариантов перевода: список
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Старайтесь подобрать точный вариант
Богатство украинского языка поражает многих языковедов. Здесь можно найти множество ярких синонимов, интересных фразеологизмов и самобытных слов. Например, знали ли вы, что в украинском языке много синонимов для перевода русских слов "открывать" и "закрывать".
Проект "Мова — ДНК нації" сделал подборку наиболее употребляемых синонимов, поэтому старайтесь в своей речи каждый раз подбирать точный вариант. Так вы изрядно обогатите свой язык.
Відкривати
Когда речь идет о начале события или функционировании определенного заведения, устранении того, что закрывает кого-то, обнаружения новых свойств или о том, что становится известным, следует употреблять глагол "відкривати", пишут на сайте проекта.
Примеры употребления:
- "Прокіп на мене розсердився. Бігає, виставку влаштовує. Сьогодні відкривають" (Олександр Корнійчук)
- "Може, ми, як виростемо, невідомі землі відкриємо або ракетоплан збудуємо…" (Олесь Донченко)
Відмикати
Когда речь идет о замке и нужно воспользоваться ключом, употребляем глагол "відмикати" и, если говорим об обратном действии "замикати".
Примеры употребления:
- "А Панас вже відмикав невільницькі кайдани і з несамовитою радістю кидав їх за борт" (Зінаїда Тулуб)
- "Заперти було нічим хату; гаразд, що хоч до скрині замок є, а то ще й хату замикати" (Панас Мирний)
Відчиняти
Если речь идет о том, что требует определенного физического усилия, используем глагол "відчиняти" и для обозначения обратного действия — "зачиняти".
Примеры употребления:
- "Пора вікна відчиняти!" (Панас Мирний)
- "Віра Михайлівна зайшла до кімнати й міцно зачинила за собою двері" (Вадим Собко)
Розгорнути
Когда говорим о книге или тетради, следует употреблять глагол "розгортати" и, соответственно, "згортати".
Примеры употребления:
- "Мій хлопчику! З тобою сам би я Охоче сів на лаву, розгорнув би Синенький зошит" (Максим Рильський)
- "Устав [учитель], книжку згорнув, сховав у свою шаховку й на ключ замкнув" (Борис Грінченко)
Розплющувати
Когда речь идет об глазах или веках, используем глагол "розплющувати" и антоним "заплющувати".
Примеры употребления:
- "Розплющую очі – темно" (Степан Васильченко)
- "Я лягаю на софу, заплющую очі, мов до сну, але я не сплю" (Ольга Кобилянська)
Розтуляти
Когда речь идет о роте или губах, используем глагол "розтуляти" и антоним "стуляти".
Примеры употребления:
- "Вона підводить голову, розтулює уста, щоб щось випалити, та, глянувши парубкові у вічі, відразу терпне" (Михайло Стельмах)
- "Не знаю, куди глянуть, як той рот стулить, де ті руки діти…" (Архип Тесленко)
Відкорковувати
Если мы говорим, например, о бутылке вина или другого напитка, то лучше использовать глагол "відкорковувати" вместо "відкрити".
Примеры употребления:
- Відкоркуй, наливай, роздавай! Хай розквітне (весна ж…) попелище (Світлана Майя Залізняк)
Відтуляти
Если говорим об открытии какого-нибудь отверстия или чего-то подобного, то лучше использовать глагол "відтуляти".
Примеры употребления:
- "Славута показав, як треба складати язика, як дмухати, як і коли затуляти і відтуляти дірочки" (Володимир Малик)
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