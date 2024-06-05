Совсем не то, что вы подумали: что значит "хапун" в украинском языке

Есть несколько трактовок, и одна из них особенно интересна

Украинский язык с каждым днем выбирает все больше людей для общения в рабочей и повседневной жизни, а вместе с тем становится как никогда актуальной работа над освещением его нюансов, — ведь не каждому под силу сразу осознать все тонкости такого старого и богатого языка.

К примеру, лишь единицы смогут правильно ответить, что значит в украинском языке слово "хапун". Об этом с примерами "Телеграф" расскажет ниже.

Многие интуитивно догадаются, что изначально слово "хапун" появилось от слова "хапати", что традиционно значит "резко и порывисто брать, подхватывать что-то". В сленге слово "хапати" также имеет такое значение как "затягиваться наркотическими веществами".

Однако слово "хапун" используется для описания мифического персонажа , лесного духа, который живет в хате у болота в глубине леса, летает с невероятной скоростью и нападает на непослушных детей. Что интересно, он относится к белорусской мифологии, однако упоминания его встречаются и в быту украинцев. В частности, есть просторечное устойчивое выражение "Щоб тебе хапун ухопив!" , которое используют во время ссоры.

Кроме того, "хапуном" могут называть вора или взяточника.

Вот несколько примеров, как это слово используется в предложении:

Федоро! Який там тебе хапун ухопив?

Він теж, як не вхопить хапун, після свого середньоліття, подасться у пасічники.

Юриста завзятий і хапун такий, що із рідного батька злупить!

Не наближайсь! Не наближайсь! Чи се хапуни, чи що сюди утирилось! Ні! я так сестри своєї не продам!

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что значит "фі́ґлі" в украинском.