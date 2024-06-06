На одне російське слово "открыть" в українській мові є щонайменше сім варіантів перекладу: перелік

Намагайтеся підібрати влучний варіант

Багатство української мови вражає багатьох мовознавців. Тут можна знайти безліч яскравих синонімів, цікавих фразеологізмів та самобутніх слів. Наприклад, чи знали ви, що в українській мові є багато синонімів для перекладу російських слів "открывать" і "закрывать".

Проєкт "Мова — ДНК нації" зробив добірку найбільш уживаних синонімів, тож намагайтеся у своєму мовленні щоразу підбирати влучний варіант. Так ви неабияк збагатите свою мову.

Відкривати

Коли мова йде про початок події чи функціонування певного закладу, усунення того, що закриває когось чи щось, виявлення нових властивостей або про те, що стає відомим, слід вживати дієслово "відкривати", пишуть на сайті проєкту.

Приклади вживання:

"Прокіп на мене розсердився. Бігає, виставку влаштовує. Сьогодні відкривають" (Олександр Корнійчук)

"Може, ми, як виростемо, невідомі землі відкриємо або ракетоплан збудуємо…" (Олесь Донченко)

Відмикати

Коли йдеться про замок і потрібно скористатися ключем, вживаємо дієслово "відмикати" і, якщо говоримо про зворотню дію "замикати".

Приклади вживання:

"А Панас вже відмикав невільницькі кайдани і з несамовитою радістю кидав їх за борт" (Зінаїда Тулуб)

"Заперти було нічим хату; гаразд, що хоч до скрині замок є, а то ще й хату замикати" (Панас Мирний)

Відчиняти

Якщо йдеться про те, що потребує певного фізичного зусилля, використовуємо дієслово "відчиняти" і на позначення зворотної дії — "зачиняти".

Приклади вживання:

"Пора вікна відчиняти!" (Панас Мирний)

"Віра Михайлівна зайшла до кімнати й міцно зачинила за собою двері" (Вадим Собко)

Розгорнути

Коли говоримо про книгу чи зошит, варто вживати дієслово "розгортати" і, відповідно "згортати".

Приклади вживання:

"Мій хлопчику! З тобою сам би я Охоче сів на лаву, розгорнув би Синенький зошит" (Максим Рильський)

"Устав [учитель], книжку згорнув, сховав у свою шаховку й на ключ замкнув" (Борис Грінченко)

Розплющувати

Коли йдеться про очі чи повіки, використовуємо дієслово "розплющувати" і антонім "заплющувати".

Приклади вживання:

"Розплющую очі – темно" (Степан Васильченко)

"Я лягаю на софу, заплющую очі, мов до сну, але я не сплю" (Ольга Кобилянська)

Розтуляти

Коли йдеться про рот чи вуста, використовуємо дієслово "розтуляти" та антонім "стуляти".

Приклади вживання:

"Вона підводить голову, розтулює уста, щоб щось випалити, та, глянувши парубкові у вічі, відразу терпне" (Михайло Стельмах)

"Не знаю, куди глянуть, як той рот стулить, де ті руки діти…" (Архип Тесленко)

Відкорковувати

Якщо ми говоримо, наприклад, про пляшку вина чи іншого напою, то краще використовувати дієслово "відкорковувати", замість "відкрити".

Приклади вживання:

Відкоркуй, наливай, роздавай! Хай розквітне (весна ж…) попелище (Світлана Майя Залізняк)

Відтуляти

Якщо говоримо про відкриття якогось отвору чи чогось подібного, то краще використати дієслово "відтуляти".

Приклади вживання:

"Славута показав, як треба складати язика, як дмухати, як і коли затуляти і відтуляти дірочки" (Володимир Малик)

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як українською називати "душнілу". Яскраві відповідники точно припадуть вам до душі.