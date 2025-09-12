Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко о том, что стоит за вторжением российских дронов в Польшу и интересах США:

Шахеды в Польше и потепление с Беларусью. Попытка реконструкции визита Путина в Аляску

То, что я напишу ниже – это не аналитика в чистом виде, а попытка (пост)реконструкции событий по горячим следам. Поэтому это прежде всего гипотеза, которую еще нужно доказывать эмпирически.

1. Очень похоже, что на Аляске Путин договорился с Трампом о том, что Последний дожимает Украину по сдаче всего Донбасса в обмен на экономические соглашения с РФ, предусматривающие, как минимум, начало американской добычи редкоземельных металлов в Арктике, а как максимум давление на ЕС по снятию санкций с части товаров.

2. На этом этапе Путину более важны политические договоренности, чем экономические (ему необязательно полное снятие санкций по нефти и газу, если он вернется политически в большую политику). Поэтому это соглашение для него выгодно.

3. Все пошло не по плану прежде всего из-за позиции американской прессы, которая жестко выступила против такого развития событий и Трамп решил откатиться назад. Но мы не можем исключать, что либо Путин получил гарантии от кого-то из окружения Трампа, что в целом, сделка ему интересна все равно, но немного переносится, либо Путин сейчас блефует, регулярно апеллируя к этому соглашению. Это абсолютно в стиле Путина, ведь позволяет ему в любой момент занять позицию обиженного и в очередной раз заявить свое сакраментальное "Нас обманули". Хотя для него приоритет – соглашение с Трампом.

4. Похоже, что в Китае Путин пересказал разговор с Трампом и, возможно, сказал о том, что команда Трампа обещает выполнить требования. Как результат, получил гарантии, что Китай не изменит правила торговли и, по всей вероятности, готов будет выкупать часть уходящей на Индию нефти. При этом Путин так и не предложил Китаю что-то более конкретное по Северному морскому пути и по добыче в Арктике (при этом, экзотические предложения по созданию СП с участием компаний РФ-США-КНР, устраивают Китай, так как нереалистичны и не позволяют пока американцам входить в разработку арктических редкоземов).

5. По мнению Путина, сейчас и США, и КНР заинтересованы в развале ЕС, как монолитной политической и экономической структуры (это входит в интересы РФ также). Потому Путин считает, что легкие провокации по типу шахедов на Польшу не станут проблемой.

6. Потепление отношений США – Беларусь – это, похоже, часть big deal с Россией и, возможно, попытка размыть монопольное влияние Китая на своих сателлитов. Снятие санкций с Белавиа – это всего лишь символический жест с определенным намеком россиянам. Дело в том, что для россиян очень важно снятие санкций с их авиации, а санкции снимают не с них, а с Минска. Но повторюсь – это пока символические вещи. Похоже, что у США есть идея попробовать кнутом и пряником размыть влияние Китая в тех странах, которые входят в орбиту Поднебесной, но несут интересы для США. А в случае с Беларусью это тоже попытка влезть со своей игрой в ситуацию, когда Лукашенко одновременно слуга двух хозяев – Пекина и Москвы.

7. На сегодняшний день, к сожалению, можем констатировать, что Вашингтон не отказывается от идеи экономического соглашения с РФ, прежде всего по участию в северном морском пути и добыче редкоземельных металлов. И этот момент будет определяющим для дальнейших действий США. Другими словами, в политике США ничего не изменится. Ни в худшую, ни в лучшую для нас сторону.

Источник: Facebook Вадим Денисенко