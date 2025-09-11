Трамп передал Лукашенко золотой подарок: что именно и по какому поводу (фото)

Отдельное внимание во время встречи привлекли подарки

В Минске состоялась важная встреча между представителем США и руководством Беларуси. Американская делегация во главе с представителем Дональда Трампа Джоном Коулом прибыла в столицу Белоруссии 11 сентября для пятичасовых переговоров.

В рамках дипломатического визита Трамп также передал письмо-поздравление Лукашенко по случаю недавнего дня рождения белорусского политика. Об этом пишут местные СМИ.

Письмо было подписано лично президентом США, а Джон Коул подчеркнул, что это "особый знак дружбы" между странами.

Письмо Трампа Лукашенко

Отдельное внимание при встрече привлекли подарки. Трамп направил белорусскому президенту запонки с рельефным изображением Белого дома. Они исполнены в золотистом и черном цветах. Лукашенко охарактеризовал запонки как "очень интересные".

Запонки, подаренные Лукашенко Трампом

Встреча в Минске — что известно

Представители США и Белоруссии 12 сентября провели переговоры. В ходе встречи Джон Коул сообщил о снятии санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа".

По его словам, соответствующее решение было принято лично Дональдом Трампом и утверждено всеми профильными учреждениями. Кроме того, в рамках этой встречи Минск помиловал 14 иностранных граждан, среди которых были представители Польши, Литвы, Великобритании, Латвии, Германии и Франции.

Стороны обсудили состояние белорусско-американских отношений. Джон Коул охарактеризовал их как "хорошие, но не отличные", отметив, что для полной нормализации нужны дополнительные шаги. Среди подобных шагов планируется повторное открытие посольства США в Минске и развитие экономического сотрудничества между странами.

