Лукашенко готовит базу для "Орешников" под Минском: как она выглядит со спутника

База была практически заброшена с советских времен

Беларусь с 2022 года начала активно обустраивать свои военные объекты и начала строительство новых. Две новых базы находятся непосредственно возле границы Украины, а одна из них, по мнению аналитиков, готовится под размещение "Орешника".

Об этом говорится в материале журналистов "Схем" (проект "Радио Свобода"). Они проанализировали свежие снимки спутника Planet Lab и составили интерактивную карту новых военных баз.

Одна из них расположена к югу от Минска на территории советской базы "Военный лагерь №25 "Павловка". В прошлом там размещался Слуцкий 306-й ракетный полк стратегического назначения. После развала СССР база тоже была полностью уничтожена.

Эксперты считают, что именно там может быть размещен российский комплекс "Орешник". По словам Владимира Путина, он может быть размещен в Беларуси до конца 2025 года.

База Павловка в 2023 году

Та же база в 2025 году

На снимках от августа 2025 года видно, что там уже появились складские помещения и фортификации, ангары для техники и фундаменты для других строений. Возле базы также есть еще три площадки, которые соединены автомобильными дорогами.

Основная база слева, она соединена с еще тремя объектами

Советская база существовала тут с 1959 до 1993 года, а размещались тут сначала баллистические ракеты средней дальности Р-12, а позже мобильные комплексы "Пионер" и "Тополь". В 1993 года Беларусь стала частью Договора о нераспространении ядерного оружия, после чего 306-й полк был снять с боевого дежурства и передислоцировался в Россию, а позже был расформирован.

Некоторое время база еще использовалась как склад артиллерийских снарядов, однако после пожара в сентябре 1996 года с военным прошлым было покончено. В 2005 году на одном из участков базы открывали Лечебно-трудовой профилакторий №3, однако остальная часть оставалась в запустении.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 1 сентября, начались военные учения России и Беларуси под названием "Взаимодействие-2025" в их рамках запланирована отработка ядерного удара.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о каком именно оружии может идти речь, а также зачем Россия передает белорусской армии опыт войны и есть ли угроза для Украины.