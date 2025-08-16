Катастрофа для Трампа, успех для Путина. Дипломат разнес встречу на Аляске

"Это дежавю с 2018-го". Как Трамп снова опустился перед Путиным

Американский президент Дональд Трамп был полностью растерян после переговоров с главой России Владимиром Путиным на Аляске. Встреча завершилась без конкретных договоренностей и уступок со стороны российского диктатора.

Команда президента США осознала катастрофический характер имиджевых потерь после саммита. Об этом заявил Валерий Чалый, глава правления Украинского кризисного медиацентра и бывший посол Украины в США (2015-2019), в интервью Radio NV.

Белый дом пытается скрыть провал

"То есть я делаю вывод, что Трамп был растерян. Он понял или не понял, но сегодня точно они (команда президента США — Ред.) понимают, что у них имиджевый провал", — пояснил Чалый. Ближайшее окружение Трампа пока не слишком переживает за суть переговоров. Они уверены, что смогут исправить ситуацию позже.

Именно поэтому американские СМИ вышли с заголовками, просто разрушающими имидж президента.

"И фото они начали на сайте Белого дома убирать с этими аплодисментами и выставят там, где Дональд Трамп черно-белое указывает", сказал Валерий Чалый.

Дипломат сравнил эту ситуацию с событиями в Хельсинки в 2018 году, когда Трамп также встречался с хозяином Кремля. "В отличие от Хельсинки 18-го года, где я тоже это все видел, это как дежавю, но тогда Трамп не сразу понял свой провал", — отметил он.

Европейцы не поддерживают США?

Что касается европейских партнеров, то их реакция оказалась достаточно слабой. Совместные заявления — это хорошо, но сильнее была бы поддержка конкретными действиями. Если США могут выйти из игры, а такая вероятность существует, говорит Чалый, тогда европейцы должны стоять не просто словами, а реальными шагами.

Пока таких действий не слышно. Более того, судя по последним заявлениям европейцев, у них разные позиции.

Подводя итоги переговоров, Чалый отметил, что в факторах давления на главу РФ ничего кардинально не изменилось за эти месяцы. Ни санкции, ни оружие – все осталось на прежнем уровне. Условия для главы России были очень хорошие, и он их максимально использовал. Чего не скажешь о Дональде Трампе и всей его команде, которые сейчас пытаются преодолеть последствия неудачного саммита.

Напомним, Путин цинично высказался по поводу мирных переговоров по Украине. Он заявил, что разговор был очень откровенным.