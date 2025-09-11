Россия — на грани. Западный разведчик объяснил, от чего она рухнет

Окружение Трампа понимает необходимость координации усилий США и ЕС

Соединенные Штаты и Европейский Союз работают совместно над тем, чтобы усилить экономическое давление на Россию. Однако ЕС может не ждать, когда свое решение примет президент США Дональд Трамп, намерения которого трудно предсказать.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал бывший глава военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европейского парламента Пекка Товери. Он объяснил, как нанести вред агрессору.

По его мнению, Трамп может говорить, что угодно. Но его истинные намерения остаются очень двусмысленными. И обычно это больше слова, нежели действия. ЕС уже несколько раз видел подобные разговоры, но ничего не произошло.

— Впрочем, хорошо, что есть диалог между европейскими лидерами и американцами. И люди вокруг Трампа, похоже, соглашаются с европейцами, что нужно координировать усилия. Но окончательный момент — это решение президента Трампа, и я надеюсь, что оно будет, — говорит евродепутат.

Но опять же — зачем ждать? Европа — большая экономическая сила. Мы могли бы нанести очень серьезный ущерб российской экономике, если бы только приняли правильные решения, — подчеркнул эксглава разведки Финляндии.

Ноль газа и нефти, ноль металлов, ноль всего из России. Исключить их из банковской системы, бить санкциями по третьим странам, которые закупают у РФ и так далее. Вариантов много, — считает политик.

— Россия — на грани. Ей не нужен большой толчок, прежде чем упасть, — подытожил Пекка Товери.

