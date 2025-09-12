Колючая проволока и щиты. Польша закрыла границу с Беларусью, Россия возмутилась (видео)

Россия требует от поляков открыть границу с Беларусью

Польша закрыла границу с Беларусью на фоне российско-белорусских учений "Запад-2025". МИД России, на днях обстрелявший Польшу дронами, обратился в Варшаву с призывом "задуматься о последствиях и пересмотреть решение".

В полночь мы закрыли движение на границе с Беларусью. Это связано с военными учениями "Запад-2025" — заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский на пресс-конференции на пограничном пункте пропуска "Тересполь"

Он добавил, что учения "Запад-2025" направлены "против Польши и Европейского союза". Кервинский назвал условия для открытия границы.

Движение возобновится, но только тогда, когда мы будем уверены в гарантированной безопасности поляков. С экономической точки зрения мы будем стремиться к скорейшему открытию границы Марцин Кервинский

Движение перекрыто в обоих направлениях как на выезд из Польши в Беларусь, так и на въезд в Польшу. Ограничения касаются и авто транспорта, и грузовых поездов. Кроме того, прекратили работу три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница-Белостокская-Гродно, Семьяновку-Свислочь и Тересполь-Брест.

Польская сторона натянула на границе колючую проволоку и установила заградительные щиты. В сети показали видео с границы.

Россияне требуют от Польши открыть границу

Российский МИД призывает Польшу "задуматься о последствиях и пересмотреть решение". Официальная представительница МИД Мария Захарова заявила, что ограничение движения якобы нанесет ущерб международным партнерам Польши и ударит по бизнесу самой республики.

Захарова также возмутилась, что польские власти якобы "проигнорировали жест доброй воли" Москвы и Минска, которые перенесли часть маневров подальше от границы и сократили численность войск и техники. В МИД России считают, что закрытие границы свидетельствует о "курсе Варшавы на эскалацию напряженности в Европе".

Что известно об учениях "Запад-2025"

Совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" согласно плану продлятся с 12 по 16 сентября. Они проходят на белорусской территории и отдельно на полигонах в России. Официальная цель — проверка возможностей в сфере "обеспечения безопасности" и "отражения потенциальной агрессии".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после того российские БПЛА ворвались в Польшу, в НАТО сообщили, что успешно смогли отбить атаку. Однако у многих аналитиков возник вопрос, действительно ли Альянс готов к современной войне.