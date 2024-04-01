Сезонный фактор: в Раде прогнозируют удешевление популярных продуктов

Народный депутат сделал прогноз на весну

В Украине этой весной стоимость основных продуктов вряд ли изменится. А некоторые овощи вообще начнут дешеветь.

Такой прогноз дал народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук. По его словам, ожидается удешевление некоторой продукции животноводства.

"По моему мнению, кардинального повышения цен на продукты не произойдет. Овощи, которые зиму хранились в овощехранилищах, начнут дешеветь. В частности, уменьшается цена на картофель и лук по сравнению с январем", — сказал парламентарий.

Также, по его словам, будут дешеветь яйца из-за того, что в весенне-летний период появляется много домашней продукции. Кроме того, несмотря на войну, в центральных и западных областях Украины появились фермерские хозяйства, которые по качеству и цене конкурируют с крупными производителями.

"Цена на молочную продукцию может незначительно повыситься в случае подорожания топлива. В этом случае молочка может прибавить в цене несколько процентов из-за логистики", – подчеркнул Соломчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что популярные тепличные овощи должны подешеветь перед Пасхой. Эксперт объяснил, почему так должно произойти.