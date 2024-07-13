Сладости для избранных: сколько стоит шоколад в Украине и как изменилась цена

За 20 грн плиточку уже не купишь

Цены в Украине на шоколад продолжают расти, как было и в начале 2024 года. Но при этом стоимость отличается и в разных супермаркетах.

"Телеграф" расскажет, где можно выгодно приобрести шоколад в Украине. Акцентируем внимание на самых популярных торговых марках: Ritter Sport, Roshen и Корона.

Шоколад Рошен

В супермаркетах "АТБ" шоколадка 90 г Lacmi молочная с шоколадной начинкой и вафлей стоит 45,80 грн, а в магазинах "Сільпо" — 47,19 грн. То есть, цена отличается на 1,39 грн.

А вот стоимость черного шоколада 85 г Roshen 80% в АТБ составляет 69,80, а в "Сільпо" — 70,99. Разница в 1,19 грн.

Шоколад "Корона"

Молочный шоколад 85 г в магазинах АТБ стоит 37,50 грн, а в "Сільпо" — 29,99 грн (акционное предложение, без него стоимость — 41,89). Разница составляет – 7,51 грн с учетом акции.

А вот стоимость черного шоколада выше предыдущей позиции и в "АТБ" составляет — 44,80 грн, а в "Сільпо" — 43,99. То есть разница между супермаркетами по этой позиции составляет менее 1 грн, точнее – 0,81 грн.

Шоколад Ritter Sport

Эта торговая марка представлена только в Сільпо, поэтому просто ознакомимся с ценами. Молочный и черный шоколад с цельными орехами 100 г – 89,99 по скидке.

Анализируя цены, можно сделать вывод, что шоколадки Корона одни и самых бюджетных, а Ritter Sport имеет самую высокую цену даже с акциями.

Заметим, что еще в январе цена шоколада была ниже, например плитки Roshen Lacmi стоили без акции от 37,30 грн, а со скидкой 23,90 грн. То есть, за полгода цена выросла на 8,50 грн.

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