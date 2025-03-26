Большая часть жизни ушла на работу. Какой будет пенсия у мужчины с сверхурочным стажем

В большинстве случаев количество лет страхового стажа значительно влияют на размер пенсии

Страховой стаж в Украине также влияет на размер пенсии. Если его мало, то и выплата будет такой. Однако на какую выплату рассчитывать мужчине, который начал работать в 20 лет и вышел на отдых в 65.

Чтобы вычислить, какую точную сумму ожидать украинцу со сверхурочной стажем в марте 2025, "Телеграф" использовал специальный калькулятор. Следует объяснить, что, чтобы выйти на отдых в 2025 году, 60-летним украинцам нужно иметь не менее 32 лет, у 63-летних должно быть не менее 22 лет, а 65-летних — не менее 15 лет страхового стажа, согласно данным Пенсионного фонда.

Итак, мужчина, решивший оформить выплату в 65 лет, имея 45 лет страхового стажа и получая зарплату в 8 тысяч гривен, рассчитывает в марте на пенсию в 5304 гривны. Сумма такой выплаты была рассчитана на основе общих условий, без учета льготных категорий населения – ветеран войны, дети войны, почетный донор, особые заслуги перед Родиной и т.д.

Если украинец оформлял пенсию в 65, но имел 32 года стажа, то его пенсия составила бы 3646 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какова теперь средняя пенсия в Украине после индексации.