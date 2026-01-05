Тысячи уже мало: появятся ли в Украине купюры в 2000 и 5000 гривен
Уже не "мажорная" банкнота: шесть лет назад 1000 гривен была событием, а сейчас — всего 20 евро
Шесть лет назад Национальный банк Украины торжественно запустил в обращение купюру номиналом 1000 гривен – крупнейшую в истории независимого государства. Тогда это казалось логичным шагом: зарплаты росли, инфляция набирала обороты, а носить пачки более мелких купюр становилось неудобно. Но за эти годы доллар подорожал почти вдвое, цены на продукты и услуги взлетели к небесам, а "тысячная" уже не кажется такой уж большой купюрой.
Следует ли Украине вводить банкноту номиналом 2000 гривен, какие аргументы приводят эксперты и почему этот шаг может быть как целесообразным, так и бесполезным, выясняли журналисты "Телеграфа".
За шесть лет доллар подорожал вдвое, а "тысячная" купюра уже не впечатляет
25 октября 2019 НБУ официально ввел в обращение купюру на 1000 гривен. Финансовое учреждение объясняло это потребностью упростить расчеты, уменьшить количество наличных денег в обращении и оптимизировать расходы на печать и доставку денег в банки. Главная причина, которая тогда озвучивалась – рост доходов населения и инфляция сделали купюры по 100-500 гривен менее удобными для ежедневного использования.
Но что изменилось за шесть лет? В 2019 году доллар стоил около 23 гривен, сейчас – уже 42. Это почти вдвое. Цены на все товары и услуги тоже выросли более чем вдвое. Инфляция также существенна. А копейки фактически вышли из обращения – их почти никто не использует в повседневных расчетах.
В таких условиях возникает логический вопрос: может, наступило время для новой, еще большей купюры?
Может ли первоапрельская шутка стать реальностью
Интересный факт: в 2021 году Институт языка имени Потебни НАН Украины пошутил на первое апреля, объявив о предстоящем введении банкноты номиналом 2000 гривен. Тогда это вызвало волну обсуждений в соцсетях, но впоследствии оказалось первоапрельским розыгрышем.
Однако экономические реалии меняются быстро, и то, что три года назад казалось остроумной затеей, сегодня уже не выглядит такой уж абсурдной идеей.
Окажется ли полезной купюра в 2000 гривен украинцам
Дмитрий Алексиенко, вице-президент ICC Ukraine (Украинского национального комитета Международной торговой палаты) по вопросам налогообложения, учета и аудита, имеет четкую позицию касательно новой номинации.
"С 2019 года цены на товары выросли более чем в два раза, соответственно увеличилась денежная масса в обращении. Купюра в 1000 гривен удобна для инкассации, хранения и расчетов, упрощает расчетные операции. Я не думаю, что введение в обращение купюры в 2000 гривен будет иметь какую- то значительную пользу".
Алексеенко приводит пример с Европы: банкноты номиналом 200 и 500 евро не популярны и даже не всегда принимаются при расчетах. Поэтому владельцы таких номинаций даже пытаются от них быстрее избавиться.
"Введение купюры в 2000 гривен – это примерно 40 евро, особенно не изменит ситуацию. Логичнее уже вводить купюру в 5000 вместе с 2000, но я не считаю эту проблему неотложной. Однако в ближайшие годы это точно придется сделать", – заключает специалист.
Нужна ли Украине новая крупная банкнота прямо сейчас
С одной стороны, экономические показатели говорят сами за себя: доллар подорожал вдвое, цены выросли, инфляция продолжает находиться на высоком уровне. Теоретически купюра на 2000 гривен могла бы упростить большие наличные расчеты и уменьшить количество банкнот в кошельках украинцев.
Кроме того, эксперты не видят в этом критической необходимости. Тысячная купюра пока справляется со своими задачами. К тому же есть риск, что новая номинация не приживется – как это произошло с крупными купюрами в Еврозоне.
Возможно, вопрос введения купюры на 2000 (если и 5000) гривен – это только дело времени. Но пока НБУ не будет спешить с такими решениями, а украинцы продолжают рассчитываться тысячными купюрами, которые шесть лет назад казались чем-то почти невероятным.
