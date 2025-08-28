Невидимая зараза на купюрах может обесценить ваши деньги: как она появляется

Сбережения могут просто растаять или значительно сократиться

При длительном хранении портятся не только пищевые продукты – существует проблема, которая может испортить банкноты. В результате деньги теряют в цене, а причиной является обычная плесень.

"Телеграф" рассказывает, что вызывает появление плесени на ваших сбережениях, и чего следует опасаться при хранении наличных.

Плесень на долларах и евро появляется не сама по себе, а из-за неправильного хранения. Влага, сырость и грязь делают купюры уязвимыми для грибка.

Главные "враги" денег — высокая влажность, духота без вентиляции, резкие перепады температуры и контакт с мокрыми предметами. Старые и изношенные банкноты страдают особенно часто.

Если деньги берут влажными или жирными руками, на поверхности остаются следы кожного сала и грязи. Для спор плесени это настоящая питательная среда.

Даже жара не спасает: при понижении температуры внутри пачки образуется конденсат. Если купюры грязные и еще упакованы в целлофан, риск заражения возрастает многократно.

После высыхания остаются черные точки, а сами банкноты начинают пахнуть сыростью. Обменять такие деньги почти нереально — мало кто рискнет взять купюры с признаками плесени, поскольку она может заразить другие банкноты. В лучшем случае их берут в разы дешевле.

Инфографика о причинах появления плесени на деньгах

Ранее мы рассказали, что неофициальные волонтеры попали в поле зрения налоговиков — теперь неравнодушным украинцам-благотворителям грозят доначисление налогов на собранную сумму, а еще штрафы и пени.