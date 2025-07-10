Могла заваляться в старой копилке: купюра в 20 гривен может принести сотни долларов (фото)

Такие купюры у кого-то могут лежать без дела, но на них можно хорошо заработать

На сайте для коллекционеров Violity появилось объявление о продаже двух купюр номиналом в 20 гривен 1992 года. Несмотря на то, что банкнотам более 30 лет, они не потеряли вид.

Автор объявления указывает, что обе купюры находятся в отличном состоянии, без изломов. Однако есть смещение печати внизу одной из купюр.

"Смещение на купюре номер 50 10 66 37 58. Вторая банкнота с красивым номером 51 451 151", — отмечает он.

Указанная цена — 8 800 гривен (примерно 210 долларов). Продавец предоставил фотографии, на которых можно увидеть, как сейчас выглядят эти деньги.

Две 20-гривневые купюры продают на аукционе. Фото: Violity

Две 20-гривневые купюры продают на аукционе. Фото: Violity

Также автор отметил, что готов отправить товар по Укрпочте. Сам он находится в столице и может передать товар лично в руки покупателю в Деснянском районе.

Отметим, что купюры продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену.

Две 20-гривневые купюры продают на аукционе. Фото: Violity

Две 20-гривневые купюры продают на аукционе. Фото: Violity

Две 20-гривневые купюры продают на аукционе. Фото: Violity

Две 20-гривневые купюры продают на аукционе. Фото: Violity

Две 20-гривневые купюры продают на аукционе. Фото: Violity

Две 20-гривневые купюры продают на аукционе. Фото: Violity

Две 20-гривневые купюры продают на аукционе. Фото: Violity

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине планируют изъять из оборота часть купюр. В то же время для большинства граждан этот процесс пройдет без лишних хлопот и не повлияет на ежедневные расчеты.