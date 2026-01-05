Тисячі вже замало: чи з’являться в Україні купюри 2000 та 5000 гривень

Вже не "мажорна" банкнота: шість років тому 1000 гривень була подією, а зараз — лише 20 євро

Шість років тому Національний банк України урочисто запустив в обіг купюру номіналом 1000 гривень – найбільшу в історії незалежної держави. Тоді це здавалося логічним кроком: зарплати зростали, інфляція набирала обертів, а носити пачки дрібніших купюр ставало незручно. Але за ці роки долар подорожчав майже вдвічі, ціни на продукти та послуги злетіли до небес, а "тисячна" вже не здається такою вже й великою купюрою.

Чи варто Україні запроваджувати банкноту номіналом 2000 гривень, які аргументи наводять експерти та чому цей крок може бути як доцільним, так і марним, з'ясовували журналісти "Телеграфу".

За шість років долар здорожчав удвічі, а "тисячна" купюра вже не вражає

Курс валют 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2025 року

25 жовтня 2019 року НБУ офіційно ввів у обіг купюру на 1000 гривень. Фінансова установа пояснювала це потребою спростити розрахунки, зменшити кількість готівки в обігу та оптимізувати витрати на друк і доставку грошей до банків. Головна причина, яка озвучувалась тоді – зростання доходів населення та інфляція зробили купюри по 100-500 гривень менш зручними для щоденного використання.

Але що змінилося за шість років? У 2019 році долар коштував близько 23 гривень, зараз – вже 42. Це майже вдвічі. Ціни на всі товари та послуги теж зросли більше ніж удвічі. Інфляція також суттєва. А копійки фактично вийшли з обігу – їх майже ніхто не використовує у повсякденних розрахунках.

Основні показники інфляції в Україні за останні роки

За таких умов виникає логічне питання: може, настав час для нової, ще більшої купюри?

Чи може першоквітневий жарт стати реальністю

Жарт інституту мовознавства

Цікавий факт: у 2021 році Інститут мови імені Потебні НАН України пожартував на перше квітня, оголосивши про майбутнє введення банкноти номіналом 2000 гривень. Тоді це викликало хвилю обговорень у соцмережах, але згодом виявилося першоквітневим розіграшем.

Проте економічні реалії змінюються швидко, і те, що три роки тому здавалося дотепною витівкою, сьогодні вже не виглядає такою вже й абсурдною ідеєю.

Чи виявиться корисною купюра на 2000 гривень українцям

Візуалізація - як могла б виглядати купюра 2000 грн

Дмитро Олексієнко, віцепрезидент ICC Ukraine (Українського національного комітету Міжнародної торгової палати) з питань оподаткування, обліку та аудиту, має чітку позицію щодо нової номінації.

Дмитро Олексієнко, член Ради Асоціації платників податків України (фото: facebook com)

"З 2019 року ціни на всі товари зросли більше ніж у два рази, відповідно збільшилася грошова маса в обігу. Купюра у 1000 гривень є зручною для інкасації, зберігання та розрахунків, спрощує розрахункові операції. Я не думаю, що введення в обіг купюри у 2000 гривень матиме якусь значну користь", – зазначає експерт у коментарі "Телеграфу".

Олексієнко наводить приклад із Європи: банкноти номіналом 200 та 500 євро не є популярними і навіть не завжди приймаються при розрахунках. Тому власники таких номінацій навіть намагаються їх швидше позбутись.

"Введення купюри у 2000 гривень – це приблизно 40 євро, особливо не змінить ситуацію. Логічніше вже вводити купюру у 5000 разом із 2000, але я не вважаю цю проблему нагальною. Проте у найближчі роки це точно доведеться зробити", – підсумовує фахівець.

Чи потрібна Україні нова велика купюра прямо зараз

З одного боку, економічні показники говорять самі за себе: долар подорожчав удвічі, ціни зросли, інфляція продовжує перебувати на високому рівні. Теоретично купюра на 2000 гривень могла б спростити великі готівкові розрахунки та зменшити кількість банкнот у гаманцях українців.

З іншого боку, експерти не бачать у цьому критичної необхідності. Тисячна купюра поки що справляється зі своїми завданнями. До того ж, є ризик, що нова номінація не приживеться – як це сталося з великими купюрами в Єврозоні.

Можливо, питання введення купюри на 2000 (а то й 5000) гривень – це лише справа часу. Але поки що НБУ не поспішатиме з такими рішеннями, а українці продовжують розраховуватися тисячними купюрами, які шість років тому здавались чимось майже неймовірним.

