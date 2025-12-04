Не на рынке? Украинцам объяснили, где дешевле покупать овощи

На рынке продавцам приходится закладывать в стоимость товара собственные затраты и минимальный доход

Многие украинцы, желая сэкономить, идут за дешевыми продуктами на рынок. Однако утверждение, что в супермаркете все дороже, неверно.

Этот миф, как оказалось, можно развенчать. Вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля, глава ФГ "Аделаида" Сергей Рыбалко в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" "В Украине изменятся цены на один из самых ходовых продуктов: что повлияло на удорожание" доказал разницу конкретными цифрами.

Что нужно знать

Картофель в супермаркете дешевле на 2,5–3 гривны из-за объемов

На рынке продавец вынужден делать наценку

Дополнительные расходы повышают стоимость рыночного товара

В день супермаркет продает тонну овощной продукции, говорит Сергей Рыбалко, при этом, по его словам, на рынке один человек реализует максимум 100 килограммов.

Сергей Рыбалко

"Чтобы человеку заработать хотя бы 600-700 гривен, он должен делать наценку 6-7 гривен. А еще он должен оплатить услуги грузчика, за место на рынке, и другие расходы. Так что на 100 килограммах надо "накрутить" 8-9 гривен", — объяснил эксперт.

Цены на картофель

Поэтому в супермаркетах картофель стоит на 2,5-3 гривны дешевле, чем на рынке. Транспорт, перекупы и другие расходы прибавляют к оптовой цене около 4-5 гривен, отметил Сергей Рыбалко.

