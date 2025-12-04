Укр

Не на рынке? Украинцам объяснили, где дешевле покупать овощи

Автор
Алексей Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Картофель в поле Новость обновлена 04 декабря 2025, 19:44
Картофель в поле. Фото ФГ Аделаїда

На рынке продавцам приходится закладывать в стоимость товара собственные затраты и минимальный доход

Многие украинцы, желая сэкономить, идут за дешевыми продуктами на рынок. Однако утверждение, что в супермаркете все дороже, неверно.

Этот миф, как оказалось, можно развенчать. Вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля, глава ФГ "Аделаида" Сергей Рыбалко в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" "В Украине изменятся цены на один из самых ходовых продуктов: что повлияло на удорожание" доказал разницу конкретными цифрами.

Что нужно знать

  • Картофель в супермаркете дешевле на 2,5–3 гривны из-за объемов
  • На рынке продавец вынужден делать наценку
  • Дополнительные расходы повышают стоимость рыночного товара

В день супермаркет продает тонну овощной продукции, говорит Сергей Рыбалко, при этом, по его словам, на рынке один человек реализует максимум 100 килограммов.

Сергей Рыбалко Аделаида
Сергей Рыбалко

"Чтобы человеку заработать хотя бы 600-700 гривен, он должен делать наценку 6-7 гривен. А еще он должен оплатить услуги грузчика, за место на рынке, и другие расходы. Так что на 100 килограммах надо "накрутить" 8-9 гривен", — объяснил эксперт.

картофель цена в магазинах
Цены на картофель

Поэтому в супермаркетах картофель стоит на 2,5-3 гривны дешевле, чем на рынке. Транспорт, перекупы и другие расходы прибавляют к оптовой цене около 4-5 гривен, отметил Сергей Рыбалко.

Напомним, "Телеграф" писал, что цены на шампиньоны в Украине за последние три месяца пережили настоящие качели: от 65 до 120 гривен за килограмм. Производители называют это нормой, но потребители удивляются подобным скачкам. На фоне блэкаутов и приближающихся зимних праздников эксперты прогнозируют очередные изменения на грибном рынке.

Теги:
#Цены #Продукты #Супермаркет #Картофель #Рынок