Бегите за королевскими креветками. В Варусе обвалились цены на морепродукты

Можно сэкономить более 200 грн

Покупая продукты по скидкам в продуктовых магазинах можно сэкономить немалые средства. К примеру, сейчас в Варусе продают королевские креветки с более чем 30% скидкой.

Об этом говорится на портале супермаркета. Заметим, что акция действует при наличии товара.

Креветки королевские без головы в Варусе сейчас стоят 39.99 грн за 100 г. Цена снижена на 37%. Без акции за 100 г этого продукта нужно будет заплатить 63.99 грн. На сайте указано, что это креветки вида Litopenaeus Vannamei. Они уже продаются без головы, но с панцирем, который нужно чистить.

Акции на королевские креветки в Варусе

Продукт свежемороженый, хранится в холодильниках при температуре -18 градусов. Креветки выращивают в Индии. Размораживать их следует либо в холодильнике, либо в прохладной воде. Кроме того, после разморозки замораживать снова морепродукт не следует.

Почему магазины делают акции?

Некоторые люди считают, что акционные товары — это испорченные продукты или те, срок годности которых подходит к концу. Фактически это не так, ведь обычно продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам, в частности чтобы быстрее освободить место на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей покупать.

Не следует путать уцененные товары — это действительно те, у которых срок годности подходит к концу, нарушена упаковка и т.д., и акционные товары. В любом случае, всегда внимательно проверяйте товары на сроки и чеки после покупок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие товары в Сильпо сейчас можно купить по скидкам и сэкономить немалую сумму.