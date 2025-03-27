Сухо, тепло, но ветрено. Когда киевлянам стоит одеться теплее

В эти дни солнце будет греть Киев, но ему местами будет мешать ветер

Переменчивая облачная погода продержится в Киеве до субботы включительно. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако в город в выходные может ворваться ветер, сила которого будет до 10 м/с.

Дневная температура 27-29 марта будет колебаться в коридоре +13…15 градусов, а ночная — +2…6 градусов. Такой прогноз дали в Meteofor.

Ночью четверга, 27 марта, было ясное небо, но уже утром набегут тучи, которые будут держаться до конца суток. Осадков не предполагается. Днем температура повысится до +15 градусов, а ночью опустилась до +2 градусов. Наибольшие порывы ветра будут утром-днем – слабые 4-5 м/с.

Пятница, 28 марта, также будет преимущественно облачной, но сухой. Температура в дневные часы вырастет до +13 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6 м/с.

В первый выходной на этой неделе, 29 марта, погода не изменится — местами будут плавать тучи, осадков не будет. Однако в субботу следует готовиться к порывам свежего ветра в течение обеда – 10 м/с. Воздух днем прогреется до +14 градусов, а ночью остынет до +4 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в Украине в конце марта. Синоптики рассказали, кому достанутся дожди, а кому — до +20 градусов тепла.