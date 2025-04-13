Выходных дней больше, чем рабочих: студентам предлагают интересную вакансию за неплохие деньги

Всего предполагается 8-9 смен в месяц

Студенты часто ищут способы заработать дополнительно, поскольку стипендия не всегда покрывает все расходы. Поэтому в Киеве, в компании NOVUS, открылась вакансия ревизора, идеально подходящая для желающих работать в ночные смены и получать стабильный доход.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Как отметил автор, среди основных требований наличие военного билета и актуальные данные на учете.

Скриншот вакансии

Что нужно делать

проводить инвентаризацию товаров в супермаркете;

поддерживать порядок на складе и следить за точностью данных.

Кроме того, если у вас есть опыт работы с терминалом сбора данных (ТСД), это будет большим плюсом.

Работодатель ищет активного, ответственного и коммуникабельного работника на должность ревизора. Идеальный кандидат должен быть внимательным к деталям, ведь именно от работы зависит точность инвентаризации и учет товаров.

Требования от студента

наличие актуальных данных в военном билете;

справка ОК-7 (можно получить через приложение "Дія" или из Пенсионного Фонда);

отсутствие медицинских противопоказаний к работе.

Какие условия работы

В компании предлагают конкурентоспособные условия для сотрудников, среди которых стабильная заработная плата и комфортные условия труда.

В частности, вы получите:

заработная плата: от 10 000 до 11 000 грн в месяц , что зависит от количества изменений и исполненных обязанностей. Это позволяет получить стабильный доход, который может увеличиваться в зависимости от вашей активности и усилий;

, что зависит от количества изменений и исполненных обязанностей. Это позволяет получить стабильный доход, который может увеличиваться в зависимости от вашей активности и усилий; ночные смены по 12 часов (с 19:00 до 7:00), с обеденным перерывом на 1 час. Вы будете работать примерно 8-9 смен в месяц , что дает возможность совмещать работу с другими занятиями;

, что дает возможность совмещать работу с другими занятиями; официальное трудоустройство , дающее гарантию социальных выплат и стабильную оплату. Вы получите все необходимые документы и социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством;

, дающее гарантию социальных выплат и стабильную оплату. Вы получите все необходимые документы и социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством; возможность карьерного роста в компании;

дружеский коллектив и поддержка на всех этапах работы;

корпоративный транспорт для командировок в Тернополь и Ровно. Это позволяет без лишних забот добраться до места работы, если студенту нужно будет отправиться в другие города.

Сотрудников также угощают чаем и кофе за счет организации, чтобы сделать рабочий день более комфортным и приятным.

Работа ревизором в NOVUS – это отличная возможность для тех студентов, кто ищет стабильный доход и хочет работать в гибком графике.

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