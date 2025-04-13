Выходных дней больше, чем рабочих: студентам предлагают интересную вакансию за неплохие деньги
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Всего предполагается 8-9 смен в месяц
Студенты часто ищут способы заработать дополнительно, поскольку стипендия не всегда покрывает все расходы. Поэтому в Киеве, в компании NOVUS, открылась вакансия ревизора, идеально подходящая для желающих работать в ночные смены и получать стабильный доход.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Как отметил автор, среди основных требований наличие военного билета и актуальные данные на учете.
Что нужно делать
- проводить инвентаризацию товаров в супермаркете;
- поддерживать порядок на складе и следить за точностью данных.
Кроме того, если у вас есть опыт работы с терминалом сбора данных (ТСД), это будет большим плюсом.
Работодатель ищет активного, ответственного и коммуникабельного работника на должность ревизора. Идеальный кандидат должен быть внимательным к деталям, ведь именно от работы зависит точность инвентаризации и учет товаров.
Требования от студента
- наличие актуальных данных в военном билете;
- справка ОК-7 (можно получить через приложение "Дія" или из Пенсионного Фонда);
- отсутствие медицинских противопоказаний к работе.
Какие условия работы
В компании предлагают конкурентоспособные условия для сотрудников, среди которых стабильная заработная плата и комфортные условия труда.
В частности, вы получите:
- заработная плата: от 10 000 до 11 000 грн в месяц, что зависит от количества изменений и исполненных обязанностей. Это позволяет получить стабильный доход, который может увеличиваться в зависимости от вашей активности и усилий;
- ночные смены по 12 часов (с 19:00 до 7:00), с обеденным перерывом на 1 час. Вы будете работать примерно 8-9 смен в месяц, что дает возможность совмещать работу с другими занятиями;
- официальное трудоустройство, дающее гарантию социальных выплат и стабильную оплату. Вы получите все необходимые документы и социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством;
- возможность карьерного роста в компании;
- дружеский коллектив и поддержка на всех этапах работы;
- корпоративный транспорт для командировок в Тернополь и Ровно. Это позволяет без лишних забот добраться до места работы, если студенту нужно будет отправиться в другие города.
Сотрудников также угощают чаем и кофе за счет организации, чтобы сделать рабочий день более комфортным и приятным.
Работа ревизором в NOVUS – это отличная возможность для тех студентов, кто ищет стабильный доход и хочет работать в гибком графике.
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