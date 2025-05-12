Облака и осадки не отступают. Синоптики дали подробный прогноз погоды в Киеве

В начале недели в Киеве будет держаться облачность и прохлада, местами будут идти дожди и бушевать ветры

Погода в Киеве продолжает быть облачной, мокрой и дождливой В ближайшие дни такая синоптическая ситуация почти не изменится.

Синоптики предупреждают также о порывах свежего ветра, который дольше всего будет бушевать во вторник, 13 мая. Об этом сообщили в Meteofor.

Киев в понедельник, 12 мая, ожидает переменную облачность, которая преимущественно будет во второй половине суток. Осадков не прогнозируется. Воздух днем прогреется до +14 градусов, а ночью остынет до +6 градусов. Самые сильные порывы ветра предполагаются днем-вечером — свежие 8 м/с.

Однако во вторник, 13 мая, будет сильная облачность и дожди. Мелкие осадки будут идти утром-вечером. Дневная температура вырастет до +14 градусов, а ночная — упадет до +7 градусов. Максимальная сила ветра будет утром-вечером — свежие 8-10 м/с.

Среда, 14 мая, также принесет облачность и осадки. Мелкие дожди предполагаются только утром. Показатели термометров в дневное время достигнут +16 градусов, а в ночное — +6 градусов. Днем будут бушевать самые сильные ветры — свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину вернется весеннее тепло.