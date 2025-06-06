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Будем в шортах, но с зонтиками. Что подготовила погода киевлянам на выходные

Автор
Марина Бондаренко
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Погода в столице Украины
Погода в столице Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Синоптики прогнозируют Киеву одновременно дожди, жару и сильные ветры

В Киеве держится переменная облачность и местами идут дожди. Температура в эти дни будет не ниже +30 градусов днем, хотя синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

По данным синоптиков из Meteofor, в столице Украины 6-8 мая ожидается жаркая погода с кратковременными дождями. Наиболее интенсивными они будут в пятницу.

Какая будет погода в конце недели

Пятница, 6 июня:

  • В течение суток температура будет колебаться от +20°C ночью до +30°C днем;
  • В течение дня будет переменная облачность, а мелких дождей не будет только утром;
  • Самые сильные порывы ветра ожидаются во второй половине суток — сильные 11-12 м/с.

Суббота, 7 июня:

  • Температура ночью будет +20°C, а днем — снова жара до +30°C;
  • Облака будут плавать на небе во второй половине суток, в то же время прогнозируются мелкие дожди;
  • Ветер несколько слабее и его сила не превысит умеренных 7 м/с.

Воскресенье, 8 июня:

  • Температура ночью зафиксируется около +21°C, а днем — +31°C;
  • Ночью и утром будет ясно, а днем и вечером возможны мелкие дожди;
  • Утром и днем будет бушевать свежий ветер — до 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в июне будет наиболее жарко.

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#Погода #Прогноз погоды #Погода в Киеве