Лето в Киеве охватила хандра. Отступит ли непогода на выходных

Самые продолжительные дожди должны пройти в пятницу

Небо над Киевом затянуло облаками, а вместе с ними идут дожди, бушуют ветры и держится более или менее теплая погода. В ближайшие дни синоптики не прогнозируют резких изменений.

Дневная температура в эти дни будет колебаться в пределах +18… 22 градусов. В то время как ночью она будет находиться в коридоре +12…15 градусов, как сообщили в Meteofor.

В течение пятницы, 13 июня, небо будет в плену облаков. Утром, днем и вечером прогнозируются дожди, причем мелкими они будут лишь в конце суток. Воздух днем прогреется до +18 градусов, а ночью он остынет до +12 градусов. Сила ветра в этот день будет колебаться от свежих 8-9 до сильных 11 м/с.

Первый выходной, 14 июня, пройдет так же — с сильной облачностью и мелкими дождями, которые пройдут во второй половине суток. Дневная температура в городе повысится до +20 градусов, а ночью опустится до +14 градусов. В течение утра-вечера будут бушевать свежие ветры — до 9 м/с.

В воскресенье, 15 июня, солнце иногда будет радовать город своими лучами, но облачность будет преобладать. В течение утра-дня будут капать мелкие осадки. Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +22 градусов, а в ночное — упадут до +15 градусов. Утром-днем будут дуть самые сильные ветры — сильные 11 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине в эти выходные.