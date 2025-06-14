Облачность и дожди не покинут Киев в эти дни? У синоптиков разделилось мнение

Наиболее вероятно, что в Киеве будет сильно облачно в эти дни, но температура будет расти

Погода в Киеве сейчас облачная, дождливая, ветреная, но более-менее теплая. В ближайшие дни некоторые синоптики прогнозируют еще большее потепление и завершение дождей, хотя другие говорят, что облачность и ветры еще задержатся в городе.

"Телеграф" решил узнать, какой будет погода в столице Украины в ближайшие дни, сравнив прогнозы на трех популярных сайтах — "Meteofor", "Sinoptik" и "Мета.Погода".

Как сообщили в "Meteofor", суббота, 14 июня, пройдет в Киеве сильно облачной и дождливой, ведь во второй половине суток ожидаются мелкие осадки. Уже в воскресенье, 15 июня, останется только переменная облачность, а в понедельник, 16 июня, — будет преобладать солнце. Температура в течение этих дней будет колебаться в коридоре +20…26 градусов днем и +13…14 градусов ночью. Ощутимые ветры, в свою очередь, будут бушевать ежедневно и их сила будет находиться в пределах свежих-сильных 8-11 м/с.

Тем временем в "Sinoptik" прогнозируют немножко больше облаков в Киеве в течение субботы-понедельника, но дожди по-прежнему синоптики обещают только во второй половине 14 июня. Дневная температура в эти дни будет в пределах +19…25 градусов, а ночная — +13…15 градусов. А вот ветры, согласно графику, не повысят свою силу более 3,5 м/с, то есть легких.

Есть еще один прогноз погоды в Киеве на 14-16 июня — от "Мета.Погода". Здесь прогнозы немножко другие. Облачность продержится в течение всех дней, и самой интенсивной она будет в субботу. Позже город сможет немножко прогревать солнце. В то же время дожди должны пройти вечером 14 июня и днем 15 июня. Что касается температуры, то она будет такая — от +15 до +22 градусов днем и от +11 до +13 градусов ночью. Сила ветров в ближайшие дни не превысит умеренных 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину примчится аномальный холод.