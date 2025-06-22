Гроза с ветрами или просто умеренные дожди? Какую погоду прогнозируют Киеву на эти дни

Непогода никак не покинет Киев

Погода в Киеве в ближайшие дни обещает быть переменно облачной, дождливой, вероятно, грозовой и ветреной, как было и до этого. Но показатели термометров днем будут колебаться около +21…23 градуса.

Дожди, по прогнозу "Meteofor", будут идти каждый день с разной интенсивностью. Между тем в "Sinoptik" говорят, что осадков точно не будет в понедельник, 23 июня.

Итак, "Meteofor" сообщает, что 22 июня будет переменная облачность и осадки — мелкие должны пройти утром, когда более существенные будут днем и вечером. В обед еще прогнозируется гроза. 23 июня тоже принесет небольшую облачность, а ночью немножко покрапает. Почти ничем не будет отличаться погода 24 июня — все сутки на небе будут плавать облака и утром пройдет умеренный дождь с грозой.

Показатели на термометрах в течение этих суток будут находиться в пределах +21…22 градусов днем и +12…14 градусов ночью. Кроме того, ежедневно будут бушевать ветры — от свежих до крепких 8-13 м/с.

Между тем в "Sinoptik" также предупреждают о переменной облачности и дождях в течение воскресенья-вторника, но гроз синоптики не обещают. Самые сильные дожди ожидаются в воскресенье вечером и во вторник днем.

Температура днем в течение 22-24 июня зафиксируется около +21…23 градусов, а ночью — +12…14 градусов. Сила ветра в эти дни не превысит легких 3,3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину накроет адская жара до +40 градусов.