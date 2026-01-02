Одну з вулиць Києва назвуть на честь Парубія. Де вона знаходиться (карта)

Видатного українця вбили за завданням російських спецслужб

У Києві зʼявиться вулиця Андрія Парубія, вбитого минулого літа у Львові. Цю ініціативу підтримала більшість учасників громадського опитування на порталі та в застосунку "Київ Цифровий".

Свої голоси за те, щоб у Києві з'явилася вулиця Андрія Парубія, віддали 57% учасників опитування. 43% висловилися проти.

Кияни підтримали найменування однієї зі столичних вулиць на честь Парубія

На честь Андрія Парубія пропонується назвати безіменну вулицю між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського. Вона проходитиме вздовж Маріїнського парку, від Грушевського до Паркової дороги.

Де буде вулиця Парубія (карта)

Місце, де буде вулиця Парубія (більший масштаб)

У опитуванні наголошується, що Парубій зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму. Додається, що він також відіграв ключову роль в організації безпеки під час подій Революції Гідності 2013–2014 років.

Андрій Парубій

Нагадаємо, Андрія Парубія, політичного і громадського діяча, нардепа кількох скликань, ексголову Верховної Ради України та координатора Самооборони Майдану вбили серед білого дня 30 серпня у Львові. Підозрюваного у його вбивстві невдовзі затримали. Це — 52-річний львів’янин Михайло Сцельніков, який виявився давнім агентом-навідником російських спецслужб. Зараз він перебуває під вартою у межах кримінального провадження без права внесення застави. Він заявив, що зробив це нібито через незгоду з діями української влади.

Як повідомляв "Телеграф", раніше на честь Парубія запропонували назвати вулицю у Вараші на Рівненщині. Однак цю ініціативу розкритикували.