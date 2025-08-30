Был под следствием, руководил Майданом и СНБО: чем прославился убитый Андрей Парубий

Мужчина был членом Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке ВРУ

Андрей Парубий, убитый 30 августа, был одним из самых влиятельных украинских политиков последних десятилетий. Его жизнь была тесно связана с ключевыми событиями современной истории Украины.

"Телеграф" рассказывает биографию чиновника.

Образование и ранняя деятельность

Парубий окончил исторический факультет Львовского университета в 1994 году, а затем — аспирантуру Львовской политехники по специальности политология и социология. Еще в 1987-91 годах он работал лаборантом и старшим лаборантом в нескольких археологических экспедициях Института общественных наук АН УССР.

Уже в молодые годы он активно участвовал в национально-освободительном движении, возглавлял Общество "Наследие" и участвовал в первых пикетах, за что был арестован в 1989 году.

Политическая карьера

Парубий начал депутатскую деятельность во Львовском областном совете с 1990 года. Вместе с Олегом Тягнибоком он стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины, которая впоследствии трансформировалась в ВО "Свобода". С 1994 по 1998 год был депутатом Львовского городского совета, возглавлял депутатскую группу, а с 1996 года — руководил Обществом "Патриот Украины".

В 2004-2005 годах он активно поддерживал Оранжевую революцию и был комендантом Украинского дома. С 2007 по 2019 год неоднократно избирался народным депутатом Украины в составе различных политических сил: "Наша Украина", ВО "Батьківщина", "Народный фронт" и "Европейская Солидарность".

Андрей Парубий

Во время Революции Достоинства Парубий координировал работу на Майдане Незалежности в Киеве. Он фактически являлся комендантом палаточного городка и руководителем отрядов Самообороны Майдана. В феврале 2014 его подразделения взяли под контроль правительственный квартал Киева.

С 27 февраля по 7 августа 2014 года Парубий занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В этот период началась аннексия и война на востоке страны. Он контролировал антитеррористические операции и принимал меры по усилению охраны стратегических объектов.

14 апреля 2016 года Андрей Парубий был избран Председателем Верховной Рады Украины, сменив возглавившего Кабмин Владимира Гройсмана. Он поддерживал ряд ключевых решений по децентрализации и особому статусу Донбасса, инициировал создание Офиса парламентской реформы и активно участвовал в разработке законопроектов, в частности, по медицинскому каннабису и ограничению влияния религиозных учреждений, связанных с Россией.

В 2020 году против него ГБР открыло дело из-за возможного вмешательства в избирательный процесс, однако позже суд закрыл производство.

Андрей Парубий

Награды

Мужчина был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени, орденом "За заслуги" III степени, юбилейной медалью "25 лет независимости Украины", наградами президента и МВД Украины, а также орденом креста Святого Андрея Первозванного от Вселенского патриарха Варфоломея.

Декларация

Андрей Парубий в 2025 году задекларировал несколько объектов недвижимости, в том числе 3 квартиры, жилой дом и не только. Политик в отчетном периоде получил зарплату от Аппарата Верховной Рады Украины в размере 687 503 грн (более 57 000 грн в месяц), а также компенсации за депутатские расходы на сумму 726 720 грн и возмещение расходов по проезду по Украине — 90 000 грн.

Кроме того, депутат имеет значительную сумму наличными, которые хранятся в банках.

Декларация Андрея Парубия за 2025 год

Напомним: 30 августа поступило известие о смерти экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Политик и общественный деятель был убит выстрелом во Львове. Мужчина всегда оставался довольно приватным человеком, редко комментируя вопросы личной жизни. Известно, что он был женат и имел одну дочь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неизвестный произвел несколько выстрелов в Парубия прямо на улице. Это — не первое покушение на политика — в 2014 году возле гостиницы "Киев" в центре Киева неизвестный бросил гранату под ноги группе народных депутатов, среди которых также был депутат.