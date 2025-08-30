В Парубия стреляли восемь раз: все, что известно о громком убийстве (обновляется)

Андрей Парубий убит во Львове около полудня в субботу, 30 августа. По предварительным данным, в бывшего председателя ВР выстрелили восемь раз, он скончался до приезда полиции.

13:17 На месте, где убили Парубия, обнаружили семь гильз, сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По данным правоохранителей, выстрелы произвел человек, одетый как курьер службы доставки. Вероятный напавший был на электровелосипеде. Он подошел к Парубию, выстрелил и уехал.

13:15 Коллеги Андрея Парубия по партии "Европейская Солидарность" назвали убийство политика "террором". Они требуют прозрачного расследования.

"Европейская солидарность" требует от власти и правоохранительных органов немедленного, тщательного, профессионального, прозрачного расследования убийства государственного деятеля, народного депутата Андрея Парубия. Мы связываем это убийство с его государственной проукраинской позицией и считаем, что за этим жестким преступлением может стоять наш исконный враг и террорист – российская федерация и ее 5 колонна. Москва искренне ненавидела Парубия как одного из чиновников современной Украины Ирина Геращенко

13:10 Глагола показал фото с места убийства. Оно произошло во Франковском районе Львова.

"Телеграф" в режиме онлайн следит за происходящим вокруг убийства Парубия. Журналист Виталий Глагола сообщает, что по словам очевидцев, стрелял курьер службы Glovo, который после этого спрятал пистолет в сумку. Нападающий был в черном шлеме с желтыми разводами и ехал на электровелосипеде.

Вероятный убийца

Глава Львовской ОВ Максим Козыцкой сообщил, что стрелка разыскивают. Дело держит под контролем президент Украины Владимир Зеленский.