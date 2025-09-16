"А народ спросите?" Вопрос о присвоении героя Парубию разделил украинцев

Большинство поддерживает идею, что Парубий должен получить звание Героя, но есть и несогласные

Депутаты Львовского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом посмертно присвоить звание Героя Украины Андрею Парубию. Украинский политический и общественный деятель, нардеп нескольких созывов, экс-председатель Верховной Рады Украины и координатор Самообороны Майдана был убит во Львове 30 августа.

Соответствующее обращение от львовских депутатов к президенту зачитал на сессии Львовского городского совета глава фракции "Европейская солидарность" Петр Адамик, сообщает "Еспресо.Захід". В обращении отмечается, что электронная петиция о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины (посмертно) уже набрала более 25000 подписей граждан Украины и находится на рассмотрении.

Андрей Парубий всю свою жизнь посвятил служению Украинскому государству, защите его суверенитета, независимости и демократических ценностей. Он внес весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, а также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Майдана во время событий 2013-2014 годов. Его последовательная проукраинская позиция, приверженность государственным интересам, вклад в укрепление национальной безопасности и европейской интеграции Украины заслуживают высшей государственной награды — звания Героя Украины, — говорится в обращении

Как реагируют в сети

Под сообщением об этом предложении в Facebook украинцы в большинстве своем выражают поддержку предоставлению Андрею Парубию звания Героя Украины. Однако, как всегда, есть и несогласные, но они находятся в меньшинстве. Многие комментарии из одного слова — "поддерживаю". Одна из комментаторов выражает сомнение, заслуживает ли Парубий этого звания, еще один спрашивает "за что".

А народ спросите, заслуживает ли Парубий этого звания. Нет, это не тот случай, — пишет женщина

Напомним, Андрей Парубий был застрелен во Львове среди бела дня. Подозреваемый в его убийстве вскоре был задержан. Он заявил, что сделал это якобы из-за несогласия с действиями украинской власти.

