Укр

"А народ спросите?" Вопрос о присвоении героя Парубию разделил украинцев

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Парубию предлагают присвоить звание Героя
Парубию предлагают присвоить звание Героя. Фото Коллаж "Телеграф"

Большинство поддерживает идею, что Парубий должен получить звание Героя, но есть и несогласные

Депутаты Львовского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом посмертно присвоить звание Героя Украины Андрею Парубию. Украинский политический и общественный деятель, нардеп нескольких созывов, экс-председатель Верховной Рады Украины и координатор Самообороны Майдана был убит во Львове 30 августа.

Соответствующее обращение от львовских депутатов к президенту зачитал на сессии Львовского городского совета глава фракции "Европейская солидарность" Петр Адамик, сообщает "Еспресо.Захід". В обращении отмечается, что электронная петиция о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины (посмертно) уже набрала более 25000 подписей граждан Украины и находится на рассмотрении.

Андрей Парубий всю свою жизнь посвятил служению Украинскому государству, защите его суверенитета, независимости и демократических ценностей. Он внес весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, а также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Майдана во время событий 2013-2014 годов. Его последовательная проукраинская позиция, приверженность государственным интересам, вклад в укрепление национальной безопасности и европейской интеграции Украины заслуживают высшей государственной награды — звания Героя Украины, — говорится в обращении

Как реагируют в сети

Под сообщением об этом предложении в Facebook украинцы в большинстве своем выражают поддержку предоставлению Андрею Парубию звания Героя Украины. Однако, как всегда, есть и несогласные, но они находятся в меньшинстве. Многие комментарии из одного слова — "поддерживаю". Одна из комментаторов выражает сомнение, заслуживает ли Парубий этого звания, еще один спрашивает "за что".

А народ спросите, заслуживает ли Парубий этого звания. Нет, это не тот случай, — пишет женщина

Напомним, Андрей Парубий был застрелен во Львове среди бела дня. Подозреваемый в его убийстве вскоре был задержан. Он заявил, что сделал это якобы из-за несогласия с действиями украинской власти.

Как рассказывал "Телеграф", в честь Парубия предложили назвать улицу, однако нарвались на жесткую критику. Дело в месте — это предложили сделать не во Львове или Киеве, а в Вараше Ровенской области.

Теги:
#Герой Украины #Звание #Андрей Парубий