"Даже не обсуждал такое": почему Парубий не пользовался охраной

Политик считал, что ему не нужна охрана

Народный депутат "Европейской солидарности" Андрей Парубий не пользовался охраной и никогда не обсуждал этот вопрос. Поэтому киллеру удалось без препятствий подойти к нему и застрелить посреди дня на одной из оживленных улиц Львова

Об этом рассказал депутат Львовского городского совета 7-го созыва Игорь Зинкевич в эфире "Киев 24". По его словам, Парубий был "уверен в своих убеждениях".

Он в принципе никогда не нуждался в таких вещах, я знаю, что он как украинец был уверен в своих убеждениях, силах и даже такое не обсуждал. К сожалению Игорь Зинкевич

Как известно, около полудня 30 августа неизвестный мужчина с рюкзаком "Glovo" и в мотоциклетном шлеме сделал восемь выстрелов в Парубия из пистолета. Из-за этого нардеп погиб на месте до приезда "скорой помощи". Во Львове был объявлен план "Сирена", а к поискам преступника привлекли СБУ.

Как сообщалось ранее, в полиции говорили, что преступника пока не нашли. Там добавили, что он тщательно спланировал нападение и, по всей видимости, давно следил за жертвой.

Сопартиец Парубия Алексей Гончаренко в комментарии "Телеграфу" выразил убеждение, что за убийством стоят россияне. Сам факт нападения он называет актом террора.

Такое же мнение разделяет народный депутат Николай Княжицкий. Он рассказал "Телеграфу", что за нападением на Парубия стоит Россия. По его словам, один раз бывшего спикера Рады уже пытались убить возле гостиницы "Киев".