Улица в честь Парубия может появиться в неожиданном городе: это вызвало волну критики

Предложение назвать улицу в честь нардепа Парубия повлекло за собой жесткие споры — одни считают это символом государственности, другие — нецелесообразным шагом.

В честь убитого нардепа Андрея Парубия, который был важным врагом для Москвы и одним из движителей украинской государственности, предложили назвать улицу, однако нарвались на жесткую критику. Дело в городе — это предложили сделать не во Львове или Киеве, а в Вараше Ровенской области.

С инициативой выступил депутат Варашского городского совета и местный ресторатор Александр Деревянчук. В петиции по этому поводу он отметил, что это повлияет на формирование национальной идентичности общества и будущих поколений. В настоящее время у петиции есть 9 из 100 нужных голосов. Идея вызвала настоящие баталии в сети.

Основные аргументы комментаторов — при чем Парубий к Варашу, то, что в городе есть свои погибшие герои и нехватка средств, которые лучше потратить на армию. В основном отмечают — Парубия уважают, но переименование в Вараше считают нецелесообразным.

Аргументов против улицы Парубия в Вараше нашлось немало

Автор петиции ответил комментаторам публично. Он отметил, что назвать улицу в честь Парубия тождественно улицам Шевченко, Леси Украинки и т.п., общенациональный символ. В Вараше сейчас павших защитников больше, чем имеющихся улиц, поэтому решать, кто достойнее — нецелесообразно. Он пишет, что переименование не требует затрат, но даст городу новый уровень самоосознания.

Деревянчук также напомнил, что именно Андрей Парубий подписал постановление Рады о переименовании Кузнецовска в Вараш, а раньше город был назван в честь украинофоба.

Что-то не видел так много вопросов о причастности к Кузнецовску, советскому диверсанту николаю кузнецову, воевавшему в том числе против УПА (отцов-дедов Парубия). Часть из комментаторов, знаю точно, до сих пор проживает в Кузнецовске. И если бы не пассионарная часть политиков и жителей тогдашнего Кузнецовска, и Андрея Парубия (подписавшее постановление ВР о переименовании нашего города), мы и дальше жили бы под именем советского террориста — украинофоба… Александр Деревянчук, депутат городского совета Вараша

Справка: Вараш — молодой город. Основано в 1973 году, оно насчитывает более 41 тысячи жителей. Это город-спутник Ровенской АЭС.

