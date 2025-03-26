Мобилизуют ли с туберкулезом: перечень инфекционных болезней, которые дают отсрочку
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С некоторыми заболеваниями дают статус "временно непригодный"
Освобождаются от мобилизации в Украине некоторые категории граждан из-за состояния здоровья. В частности, призыву не подлежат мужчины с инфекционными заболеваниями.
Соответствующий список заболеваний определен приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. По законодательству предусмотрено разделение состояний здоровья по нескольким пунктам.
Кишечные и вирусные инфекции
В перечень входят кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, риккетсиозы, коронавирус и другие.
- Пункт "А" — непригодность к службе с исключением из учета из-за тяжелых последствий заболеваний.
- Пункт "Б" — временная непригодность в случае носительства возбудителей или необходимости лечения.
Туберкулез
Рассматривается в активных, прогрессирующих и излеченных стадиях:
- активные формы с бактериовыделением или значительным поражением органов — исключают из учета;
- клинически излеченные — пригодные для службы в обеспечительных частях.
Инфекции, которые передаются половым путем
К этим инфекционным болезням относятся сифилис, гонорея, хламидиоз. Все больные этими инфекциями признаются временно непригодными к службе.
Гепатит
Рассматриваются хронические вирусные гепатиты:
- тяжелые формы, нарушающие функции органов, предусматривают непригодность с исключением из учета;
- легкие формы или отсутствие нарушений функций позволяют прохождению службы в обеспечительных подразделениях.
ВИЧ-инфекция
Определяются два уровня состояния болезни:
- прогрессирующая форма с тяжелой иммунной декомпенсацией – непригодность;
- стабильное состояние или носительство с компенсацией – пригодность в обеспечительных частях.
Грибковые инфекции и дерматозы
Больные серьезными микозами временно непригодны к службе до завершения лечения.
Следует отметить, что временно непригодные люди могут быть направлены на лечение или пересмотр через определенный период обычно 6-12 месяцев. Это дает возможность оценить состояние здоровья после лечения и принять окончательное решение.
Могут мобилизовать после выздоровления
Временно непригодные граждане могут быть направлены на лечение, после чего проходят повторное освидетельствование через 6-12 месяцев. Врачебная комиссия оценивает состояние здоровья и принимает окончательное решение по мобилизации.
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