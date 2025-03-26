Мобилизуют ли с туберкулезом: перечень инфекционных болезней, которые дают отсрочку

С некоторыми заболеваниями дают статус "временно непригодный"

Освобождаются от мобилизации в Украине некоторые категории граждан из-за состояния здоровья. В частности, призыву не подлежат мужчины с инфекционными заболеваниями.

Соответствующий список заболеваний определен приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. По законодательству предусмотрено разделение состояний здоровья по нескольким пунктам.

Кишечные и вирусные инфекции

В перечень входят кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, риккетсиозы, коронавирус и другие.

Пункт "А" — непригодность к службе с исключением из учета из-за тяжелых последствий заболеваний.

— непригодность к службе с исключением из учета из-за тяжелых последствий заболеваний. Пункт "Б" — временная непригодность в случае носительства возбудителей или необходимости лечения.

Туберкулез

Рассматривается в активных, прогрессирующих и излеченных стадиях:

активные формы с бактериовыделением или значительным поражением органов — исключают из учета;

клинически излеченные — пригодные для службы в обеспечительных частях.

Инфекции, которые передаются половым путем

К этим инфекционным болезням относятся сифилис, гонорея, хламидиоз . Все больные этими инфекциями признаются временно непригодными к службе.

Гепатит

Рассматриваются хронические вирусные гепатиты:

тяжелые формы, нарушающие функции органов, предусматривают непригодность с исключением из учета;

легкие формы или отсутствие нарушений функций позволяют прохождению службы в обеспечительных подразделениях.

ВИЧ-инфекция

Определяются два уровня состояния болезни:

прогрессирующая форма с тяжелой иммунной декомпенсацией – непригодность;

стабильное состояние или носительство с компенсацией – пригодность в обеспечительных частях.

Грибковые инфекции и дерматозы

Больные серьезными микозами временно непригодны к службе до завершения лечения.

Следует отметить, что временно непригодные люди могут быть направлены на лечение или пересмотр через определенный период обычно 6-12 месяцев. Это дает возможность оценить состояние здоровья после лечения и принять окончательное решение.

Могут мобилизовать после выздоровления

Временно непригодные граждане могут быть направлены на лечение, после чего проходят повторное освидетельствование через 6-12 месяцев. Врачебная комиссия оценивает состояние здоровья и принимает окончательное решение по мобилизации.

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