На что собирал деньги? Парня со смертельно опасным заболеванием подозревают в мошенничестве

Ранее у Назария Гусакова было большое доверие украинской аудитории

В украинских социальных сетях разразился очередной скандал: в мошенничестве заподозрили Назария Гусакова – парня, который собирал средства на лечение тяжёлой врождённой болезни – спинальной мышечной атрофии. Сбор активно поддерживали лидеры мнений и медийные площадки, в том числе расследователи BIHUS.Info, журналист Михаил Ткач, военный Валерий Маркус и другие известные деятели.

"Телеграф" разобрался в деталях сенсационного события и собрал данные, которые распространялись в открытых источниках.

С чего начался скандал

Первые подозрения возникли из-за постоянных противоречий в отчётах, которые сам Назарий публиковал в своих социальных сетях. Пользователи обратили внимание, что парень якобы неоднократно использовал одни и те же фотографии лекарств, но при этом не предоставлял никаких финансовых чеков. Кроме того, цены на сами препараты в его сообщениях отличались – от 250 тысяч до 730 тысяч гривен за банку одного и того же препарата.

Когда же пользователи обратились в комментариях в Telegram-канале самого Назария с просьбой предоставить более чёткую отчётность, он ответил, что фактически имеет не сбор средств, а "постоянную помощь от неравнодушных людей для помощи в моей непростой жизни, типа как подписка на нетфликс".

Кроме того, после появления комментариев и сообщений с призывами опубликовать отчёты, парень якобы "разбил" все банки, на которые вёлся сбор средств. Пользователи предполагают, что это было сделано, чтобы исключить подсчёт собранной суммы и отследить дальнейшие снятия.

Деньги на криптокошелке

Пользователи заявили, что собранные средства Гусаков якобы регулярно выводил на криптовалютные кошельки, что усилило подозрения в возможных финансовых махинациях и не дало возможности проследить, куда собранные средства пошли дальше. Отдельные неравнодушные даже высказали предположение, что часть средств могла быть потрачена на азартные игры, поскольку ранее Назарий работал в ряде известных букмекерских компаний.

Более того, как заявляют в сети, оборот средств на криптокошельке парня – который неоднократно упоминался в его постах – составил более 2,7 миллиона долларов.

Чуть позже Назарий опубликовал пост, который на момент публикации, уже удалён. В нём он отметил, что такие вопросы его деморализуют, а также призвал людей, которые ему не доверяют, не присылать ему средства.

"Я, например, когда доначу, меня не волнует, что делает человек с теми деньгами. Моё дело помочь, если хочу, дальше дело его. Хоть пусть траву курит", – дописал парень.

Журналистка Ольга Худецкая собрала детальный перечень противоречий, связанных со сбором средств. По данным, опубликованным ею, сначала Назарий заявлял, что ему нужна одна банка препарата стоимостью 500 тысяч гривен в месяц, но впоследствии сумма начала расти до 730 тысяч гривен. В одном из сообщений он указал, что необходимо уже пять банок в месяц. Кроме этого, в августе 2023 года он сообщил, что якобы приобрёл лекарства со скидкой по 500 тысяч гривен за банку, а позже уже говорил о суммах более миллиона гривен в месяц.

В интернете ничего не исчезает бесследно, поэтому как только подозрения появились в сети, пользователи нашли историю Назария с 2013 года, когда он на одном из российских казино-форумов также собирал деньги, однако на лечение другой болезни – амиотрофии Верднига-Гоффмана. В тот период парень утверждал, что получил это заболевание в результате вакцинации.

Сейчас он собирает средства на лечение другого диагноза СМА, который является врождённым, что дополнительно вызвало вопросы у общественности относительно правдивости его предыдущих и нынешних заявлений.

Реакция тех, кто его поддерживал

Представители издания BIHUS.Info, которые чуть ли не активнее всех поддерживали сборы на лечение Назария, отреагировали на ситуацию и отметили, что следят за событиями и ждут детальных объяснений от самого Назария. Сейчас, по их словам, бухгалтеры помогают парню сформировать чёткий отчёт о расходах. В издании подчеркнули, что ранее не имели оснований сомневаться в правдивости истории Гусакова из-за серьёзности его заболевания.

"На тот момент, когда мы стали постить в его поддержку, это уже сделали многие крупные медийные площадки. Собственно, через них он к нам и обратился. Очень сложно отказать человеку, который тебе пишет "без лекарств я умру". Ну и ведь по диагнозу действительно умрёт. И это ежемесячная история. Так как мы не собираем деньги, а медийно поддерживаем, "свести все его сборы" у нас не было возможности. Но, если честно, и мысль такая не очень появлялась. Ну в плане, человек ежемесячно должен получать дорогие лекарства. Пишет публично сколько банок лекарств ему выделил город, сколько не хватает. Постит скриншоты. Очень сложно его подозревать.

Справедлив ли в этом случае упрёк "вы же редакция расследований, вы же должны были взяться всё пересчитывать"… Я не знаю. В плане, те, кто считает этот упрёк справедливым — всё равно так будет считать. Но заподозрить человека со смертельной неизлечимой болезнью в скаме — ну, это морально довольно сложный шаг. Отписать ему "а ну докажи, что точно умрёшь"? На это никто из тех, кто его поддерживал, оказался не способен. И если честно, я не готов их обвинять", – написал главный редактор Денис Бигус.

Отреагировал и журналист Михаил Ткач, который ранее также активно поддерживал сборы парня – он отметил, что утром обратился к Назарию за объяснениями, тот пообещал предоставить отчёт бухгалтера.

Сам Назарий отреагировал довольно эмоционально – в своих социальных сетях он заявил, что больше не хочет никакой "словесной или моральной поддержки", однако отметил, что ссылки на материальную помощь останутся активными. Парень описал своё сложное материальное положение, отметил, что проживает с пожилыми бабушкой и дедушкой, которые также имеют серьёзные проблемы со здоровьем. Кроме того, он настоял, что всегда был искренен в своих просьбах о помощи.

На данный момент история не окончена – общество ожидает результата работы Назария с бухгалтерами – он пообещал опубликовать детальный отчет обо всех собранных и потраченных средствах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области снова разгорелся скандал вокруг Национального природного парка "Белоозерский". Местные жители возмущены ограниченным доступом к рекреационной зоне – вход контролируется через закрытые шлагбаумы, а дороги разрыты.