Украина теряет позиции? Как в день финала выглядит рейтинг букмекеров на Евровидение 2024 года

Шансов на победу все меньше

Уже через считанные часы состоится песенный конкурс Евровидения 2024. Украину будут представлять alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". После первого полуфинала шансы на победу наших исполнительниц выросли, однако в день большого финала значительно уменьшились.

Рейтинги обнародовали на сайте Eurovision World. Лидер в списке букмекеров — представитель из Хорватии, и шансы на его победу выросли с 41% до 43%. На второе место неожиданно попал Израиль, представительницу которого прибавили в базу "Миротворец" (22%). Третью позицию занимает Швейцария (14%). На четвертой строчке Франция (4%).

Фото: eurovisionworld

Топ-5 закрывает Ирландия с коэффициентом 4%. Украина резко опустилась с третьей позиции на шестую. И теперь шансы на победу alyona alyona и Jerry Heil снизились до 3%. С четвертого на седьмое место опустилась и Италия (2%).

Напомним, что финал Евровидения 2024 года состоится сегодня, 11 мая в 22:00. Украина выступит под номером "2". Правила голосования Евровидения 2024 года несколько изменились. Отдать свой голос можно на официальном сайте или отправив SMS, однако линии откроются сразу, как первый участник финала выйдет на сцену, а не как раньше, после последнего выступления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2024 года. Также "Телеграф" будет вести текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения 2024 года.