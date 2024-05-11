Йост Кляйн из Нидерландов по результатам зрительского голосования прошел в финал Евровидения 2024

В день финала конкурса Евровидение 2024, который состоится сегодня, 11 мая, представителя Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали из-за жалобы от участницы съемочной группы. Нидерландский вещатель не согласен с этим решением.

Об этом он сообщил в официальном заявлении AVROTROS. Мовник также отметил, что 10 и 11 мая продолжались консультации по разным решениям этой ситуации и считает это решение о дисквалификации "трудным и непропорциональным".

"После выступления в прошлый четверг произошел инцидент. Вопреки четким договоренностям, Йоста сняли на видео, когда он только сошел со сцены и спешил в зеленую комнату. Тогда Йост неоднократно показывал, что не хочет, чтобы его снимали. На это не обратили внимания. Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры", — отметили в заявлении.

"Мы очень разочарованы и расстроены, а также из-за миллионов жителей, которые так ждали в этот вечер. То, что Йост принес Нидерландам и Европе, не должно было закончиться таким образом", — сообщили в заявлении.

Почему дисквалифицировали Нидерданды

Создатели конкурса рассказали, что полиция Швеции расследовала жалобу женщины-участницы после его выступления в полуфинале 9 мая. Певца подозревают в угрозах фотографу Евровидения.

В репетиции финала "Евровидение Йост участия также не принимал. Делегация Нидерландов заявила, что дисквалификацию они приняли во внимание.

Следует отметить, что Йост Кляйн сотрудничал с россиянами в 2022 и 2023 годах. Исполнитель выпустил трек с Русланом Тушенцовым "Jackass" и песню "Normalje" из "Russian Village Boys". Также в его репертуаре есть песня о любви к стране-агрессорке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что участница Евровидения 2024 года из Израиля Эден Голан оказалась в базе "Миротворца". Певица долгое время жила в Москве и выступала в оккупированном Крыму.